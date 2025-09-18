Меню
Синий джинн — лишь выдумка Disney? Почему в советском фильме «Волшебная лампа Аладдина» он красного цвета

18 сентября 2025 19:35
Кадр из фильма «Волшебная лампа Аладдина»

Художники не ошиблись с оттенком, а наоборот все сделали правильно.

Советский фильм «Волшебная лампа Аладдина» многие вспоминают с улыбкой: восточные костюмы, песенки и, конечно, харизматичный джинн. Но если пересматривать его уже взрослыми глазами, возникает странный вопрос: почему в этой версии джинн красный, а не синий, как привыкли видеть зрители после диснеевского мультфильма?

Советская версия против западной

Для детской памяти привычнее образ синего джинна — шутника и добряка из мультфильма Disney. Но в советской картине 1966 года дух, вылетающий из лампы, предстаёт в алом цвете, словно раскалённый уголь.

Ребёнок, конечно, воспринимает это как простую художественную фантазию, а вот взрослые начинают задаваться вопросами: не ошибка ли это или, может быть, режиссёр хотел подчеркнуть что-то особенное?

Кадр из фильма «Волшебная лампа Аладдина»

Ответ скрыт в Коране

Чтобы разобраться, нужно заглянуть в первоисточники. В Коране прямо сказано, что джинны сотворены из огня. В суре 15:26–27 говорится: «Мы создали человека из глины, а джиннов создали прежде из палящего огня». Логично, что облик духа в советском фильме окрашен в красные тона — как символ пламени, из которого он появился.

Культурные акценты

Получается, что советская трактовка куда ближе к исламской традиции, чем западная. Красный цвет здесь не случайность, а символическое напоминание о происхождении джиннов. Диснеевский синий — уже результат художественного переосмысления, сделанного ради яркости и дружелюбного образа.

Итог

Так что странность оказывается вполне объяснимой. Джинн красный не потому, что художники перепутали краску, а потому что они буквально следовали религиозным источникам. И именно поэтому «Волшебная лампа Аладдина» хранит свою особую аутентичность, которую взрослые зрители замечают только спустя годы.

Любите советское кино? Ранее портал «Киноафиша» писал, что в «Три плюс два» вместо Миронова должен был сыграть известный юморист.

Фото: Кадр из фильма «Волшебная лампа Аладдина»
Екатерина Адамова
