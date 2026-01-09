Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Синистер» снова на вершине кошмаров: ученые Science of Scare обновили рейтинг самых страшных фильмов всех времён — выбрали топ-10

«Синистер» снова на вершине кошмаров: ученые Science of Scare обновили рейтинг самых страшных фильмов всех времён — выбрали топ-10

9 января 2026 19:06
Кадр из фильма «Улыбка 2»

Самое то, чтобы включить на вечеринку в честь Хэллоуина.

На носу Хэллоуин — идеальное время, чтобы пощекотать нервы и вспомнить, какие фильмы действительно заставляют сердце биться чаще. Если не знаете, что включить для атмосферного вечера, британский проект Science of Scare уже сделал за вас «страшную работу». Исследователи снова измерили страх буквально — с пульсометром на руке у зрителей.

Они составили научный рейтинг самых пугающих фильмов всех времён, вычисляя, при каких хоррорах люди переживали наибольший скачок сердцебиения. Результаты оказались неожиданными: лидируют вовсе не свежие новинки, а проверенные временем ужастики, которые и спустя годы действуют безотказно.

Как это работает

Методика проста: чем выше пульс во время просмотра, тем больше фильм пугал. Также измеряли, насколько сокращалось время между ударами сердца — если оно уменьшалось, значит, зрители переживали «медленный страх», тот самый, что заставляет сидеть, затаив дыхание.

На основе этих показателей учёные вывели так называемый Scare Score — индекс ужаса по стобалльной шкале. Для сравнения: у «Шрека» этот показатель — всего 3 из 100.

Топ-10 самых страшных хорроров

  1. «Синистер» — 96 баллов ужаса
  2. «Астрал: Онлайн» (Host) — 95
  3. «Паранормальные явления. Скинамаринк» — 91
  4. «Астрал» (Insidious) — 90
  5. «Заклятие» (The Conjuring) — 88
  6. «Реинкарнация» (Hereditary) — 81
  7. «Улыбка 2» (Smile 2) — 79
  8. «Улыбка» (Smile) — 78
  9. «Шесть демонов Эмили Роуз» — 76
  10. «Два, три, демон, приди!» (Talk to Me / Hell House LLC) — 75

Что нового в рейтинге 2025 года

Первая пятёрка осталась без изменений с прошлого года, а вот «Улыбка 2» обошла первую часть и ворвалась на седьмое место. Новые хорроры вроде оказались далеко за пределами десятки.

Авторы эксперимента уверены: даже если методика далека от идеальной, она показывает главное — старые ужастики пугают сильнее, чем свежие премьеры. Видимо, реальный страх живёт не в спецэффектах, а в ожидании того, что вот-вот мелькнёт в темноте.

Ранее мы писали: Тоже защемило сердце в конце «Заклятия 4: Последний обряд»? Скажите спасибо лучшему фильму в истории MCU – финал вдохновлен именно им

Фото: Кадр из фильма «Улыбка 2»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Хватит страдать: 7 турецких сериалов нового поколения, которые удивили даже Netflix — турдизи 2.0, где нет плачущих невест и мачо с усами Хватит страдать: 7 турецких сериалов нового поколения, которые удивили даже Netflix — турдизи 2.0, где нет плачущих невест и мачо с усами Читать дальше 9 января 2026
Где «Оно»? Где «Орудия»? Где «Заклятия»? Топ-10 лучших хорроров за последние 10 лет от Collider похож на ужасную шутку Где «Оно»? Где «Орудия»? Где «Заклятия»? Топ-10 лучших хорроров за последние 10 лет от Collider похож на ужасную шутку Читать дальше 9 января 2026
Ни кадра зря: 5 научно-фантастических фильмов последних 10 лет, доведенных до совершенства Ни кадра зря: 5 научно-фантастических фильмов последних 10 лет, доведенных до совершенства Читать дальше 8 января 2026
Не только «Уэнсдэй» и «Очень странные дела»: эти 10 сериалов Netflix 2022 года затянут так, что новогодние каникулы пролетят как один миг Не только «Уэнсдэй» и «Очень странные дела»: эти 10 сериалов Netflix 2022 года затянут так, что новогодние каникулы пролетят как один миг Читать дальше 8 января 2026
5 главных зарубежных премьер 2026 года на большом экране: эти фильмы точно соберут по миллиарду в прокате 5 главных зарубежных премьер 2026 года на большом экране: эти фильмы точно соберут по миллиарду в прокате Читать дальше 7 января 2026
«28 лет спустя», новая «Мумия» и оборотни Эггерса: какие хорроры будут пугать нас в 2026 году — список жуткий «28 лет спустя», новая «Мумия» и оборотни Эггерса: какие хорроры будут пугать нас в 2026 году — список жуткий Читать дальше 6 января 2026
5 культовых сериалов в жанре фантастики из 2000-х: они до сих пор лучше всех новинок, вместе взятых 5 культовых сериалов в жанре фантастики из 2000-х: они до сих пор лучше всех новинок, вместе взятых Читать дальше 6 января 2026
Пока все смотрят «Иронию судьбы» и «Елки», а вам нужно что пожестче: 8 крутых сериалов про зомби для зимних каникул Пока все смотрят «Иронию судьбы» и «Елки», а вам нужно что пожестче: 8 крутых сериалов про зомби для зимних каникул Читать дальше 5 января 2026
Не стыдно советовать: 3 российских фильма с высокими рейтингами и устойчивой любовью зрителей Не стыдно советовать: 3 российских фильма с высокими рейтингами и устойчивой любовью зрителей Читать дальше 10 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше