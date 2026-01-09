«Синистер» снова на вершине кошмаров: ученые Science of Scare обновили рейтинг самых страшных фильмов всех времён — выбрали топ-10

Самое то, чтобы включить на вечеринку в честь Хэллоуина.

На носу Хэллоуин — идеальное время, чтобы пощекотать нервы и вспомнить, какие фильмы действительно заставляют сердце биться чаще. Если не знаете, что включить для атмосферного вечера, британский проект Science of Scare уже сделал за вас «страшную работу». Исследователи снова измерили страх буквально — с пульсометром на руке у зрителей.

Они составили научный рейтинг самых пугающих фильмов всех времён, вычисляя, при каких хоррорах люди переживали наибольший скачок сердцебиения. Результаты оказались неожиданными: лидируют вовсе не свежие новинки, а проверенные временем ужастики, которые и спустя годы действуют безотказно.

Как это работает

Методика проста: чем выше пульс во время просмотра, тем больше фильм пугал. Также измеряли, насколько сокращалось время между ударами сердца — если оно уменьшалось, значит, зрители переживали «медленный страх», тот самый, что заставляет сидеть, затаив дыхание.

На основе этих показателей учёные вывели так называемый Scare Score — индекс ужаса по стобалльной шкале. Для сравнения: у «Шрека» этот показатель — всего 3 из 100.

Топ-10 самых страшных хорроров

«Синистер» — 96 баллов ужаса «Астрал: Онлайн» (Host) — 95 «Паранормальные явления. Скинамаринк» — 91 «Астрал» (Insidious) — 90 «Заклятие» (The Conjuring) — 88 «Реинкарнация» (Hereditary) — 81 «Улыбка 2» (Smile 2) — 79 «Улыбка» (Smile) — 78 «Шесть демонов Эмили Роуз» — 76 «Два, три, демон, приди!» (Talk to Me / Hell House LLC) — 75

Что нового в рейтинге 2025 года

Первая пятёрка осталась без изменений с прошлого года, а вот «Улыбка 2» обошла первую часть и ворвалась на седьмое место. Новые хорроры вроде оказались далеко за пределами десятки.

Авторы эксперимента уверены: даже если методика далека от идеальной, она показывает главное — старые ужастики пугают сильнее, чем свежие премьеры. Видимо, реальный страх живёт не в спецэффектах, а в ожидании того, что вот-вот мелькнёт в темноте.

