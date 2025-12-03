Меню
«Сильно порадовал», «Для меня это было лучшее» и «Однозначно 1 место»: народный ТОП-10 российских сериалов осени 2025 года

3 декабря 2025 13:17
Кадр из сериала «Лихие», «Дыши», «Камбэк»

Вот что запомнилось людям больше всего, а что разочаровало.

В Сети уже вовсю делятся впечатлениями за осень-2025: кто-то нашёл свои открытия, кто-то пишет, что «нечего смотреть», а кто-то устал от премьеры уже на второй серии.

Мы собрали самые яркие комментарии зрителей, просмотрели, что обсуждают чаще всего — и выделили фаворитов, которые действительно оставили след в этой осени 2025.

Что действительно зашло: народный топ-10

Осень была сложной, но зрители всё же выделили своих фаворитов — те, что смотрелись легко, вызывая эмоции и желания вернуться хотя бы мысленно.

1. «Как приручить лису» Абсолютный чемпион упоминаний. «Для меня это было лучшее», — пишет Андрей Хорушкин. «Восторг, плюс жду "Золотое дно-2"», — добавляет Маргарита.

2. «Лихие-2» Сильный сезон, много хвалебных отзывов: «Однозначно 1 место», — подчёркивает nata3v.

3. «Дыши» Один из самых эмоциональных проектов осени. «Сильно порадовал», — пишет Марта.

4. «Камбэк» Зрители не спорят — смотреть приятно: «Девочка и мама — интересные», — отмечает Marina.

5. «ПИН-код» Неожиданный фаворит, который «очень зашёл» у подписчиков.

6. «Здесь все свои» Удивил многих — уютный, понятный, живой.

7. «Константинополь» Хотя часть зрителей разочарована, другая половина защищает его: «Добрым словом вспоминаю», — пишет Тамара.

8. «Берлинская жара» Динамичный, стильный, атмосферный — и точно запоминающийся.

9. «Тысяча “нет” и одно “да”» Тёплый, увлекательный и очень «осенний» по настроению.

10. «Филин» (4 сезон) Стабильный сериал, который «держит планку», как отмечают подписчики.

Что разочаровало: ожидания против реальности

«Царь ночи» и «Жар» — безоговорочные лидеры разочарований. О «Жаре» пишут резко: «Какая-то мерзкая мерзость… тошнит от главного героя», — признаётся nata3v.

«Васька», «Волкодав», «Душегубы-2» и даже «Константинополь» оказались теми самыми проектами, которые «хотелось выключить через серию».

И многие подводят итог одинаково: «Ни особых ожиданий, ни великих разочарований. Смотрю — и послевкусия не остаётся».

Чего ждут дальше

В списке ожидания этой зимой: «Тоннель», «Художник-2», «Золотое дно», «Полураспад», «Первый отдел-5», «Черное солнце-2». Но люди уже осторожны: «Ожидания не всегда совпадают с реальностью».

Осень 2025 показала главное — зритель устал терпеть средненькое. И если сериал вызывает хоть какие-то эмоции, пусть даже злость — он уже выигрывает.

Фото: Кадр из сериала «Лихие», «Дыши», «Камбэк»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
