Сиквел самого кассового аниме в истории придется подождать: когда выйдет продолжение хита «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок»

25 февраля 2026 09:25
Кадр из мультфильма «Истребитель демонов: Бесконечный замок»

Премьера перенесена пока что на год.

Поклонникам аниме «Клинок, рассекающий демонов» придётся немного подождать, чтобы увидеть продолжение истории. Несмотря на все надежды и ожидания, сивел в этом году так и не появится на экранах. Об этом стало известно после недавнего заявления студии Ufotable, которая официально анонсировала, что премьера откладывается.

Отложенный проект

Студия Ufotable обнародовала свои творческие планы на 2026 год, выложив специальный видеоролик с анонсами грядущих проектов. Внимательные фанаты сразу заметили, что среди перечисленных работ нет и намёка на продолжение фильма «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок».

Изначально этот фильм задумывался как первая часть целой трилогии, но теперь стало окончательно ясно, что вторую часть ждать придётся ещё долго — её выход намечен только на 2027 год. Впрочем, работа над картиной уже вовсю кипит, так что надежда на скорое возвращение к любимым героям всё же есть.

Кадр из мультфильма «Истребитель демонов: Бесконечный замок»

«Истребитель демонов: Бесконечный замок»

«Истребитель демонов: Бесконечный замок» открыл трилогию полнометражных фильмов, призванных поставить точку в истории, начатой в одноимённом аниме ещё в 2019 году и завершившейся на малых экранах в 2024‑м.

Первая часть триумфально вышла в прокат и собрала по всему миру больше 730 миллионов долларов, благодаря чему официально стала самым кассовым аниме‑фильмом за всю историю.

Светлана Левкина
