Очень мало, но очень дорого: сколько серий будет во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»

Первый сезон «Рыцаря Семи Королевств» только отгремел, а создатели уже вовсю готовят зрителей к продолжению. Шоураннер Айра Паркер поделился первыми подробностями и пообещал, что вторая часть получится ещё более камерной и сосредоточенной на узком круге персонажей.

Курс на лаконичность и компактный формат решено не менять — видимо, авторам такой подход пришёлся по душе не меньше, чем зрителям.

Второй сезон проекта

Во втором сезоне зрителей снова ждут ровно шесть эпизодов — количество серий решили не менять, а вот масштаб, по словам шоураннера, может даже немного уменьшиться.

Айра Паркер признался, что бюджет остался на уровне первого сезона, но из‑за инфляции каждый снятый кадр обходится заметно дороже. К тому же действие второй книги разворачивается в засушливой местности.

«Съёмки придётся проводить под палящим солнцем буквально посреди пустыни — удовольствие не из дешёвых, ведь в первой части таких сложностей не было», — отметил Паркер

Несмотря на все трудности, шоураннер уверяет, что получает огромное удовольствие от работы и новый сезон обещает быть только лучше.

Формат сериала

Каждый сезон «Рыцаря Семи Королевств» посвящён одной отдельной повести Джорджа Мартина из цикла о странствующем рыцаре Дунке и его юном оруженосце Эгге. Первая часть экранизировала «Межевого рыцаря», а в основу второго сезона ляжет следующая новелла — «Присяжный рыцарь».

Оригинальные повести совсем невелики, примерно по 80 страниц, поэтому создатели и не замахиваются на большое количество серий. Каждый эпизод укладывается в 30–40 минут, что позволяет обойтись без лишних сцен и крепко держать темп. Правда, во втором сезоне авторы всё же планируют добавить несколько сцен, которых не было в книге, но сам Джордж Мартин уже благословил эти изменения.