Сиквел «Красного шелка» будет настоящим блокбастером: раскрыт сюжет продолжения хита с Милошем Биковичем

10 декабря 2025 15:42
Кадр из фильма «Красный шелк»

Каст получит серьезное усиление.

Фильм «Красный шелк», вышедший в прокат ещё в начале года, сумел захватить внимание публики не только крутыми сюжетными виражами, но и невероятной историей своего создания. Экстремальные съёмки картины сами по себе стали настоящим подвигом, о котором заговорили почти так же громко, как и о сюжете.

Такой мощный отклик не остался без последствий — успех первой части дал зелёный свет масштабному продолжению. Создатели уже вовсю готовят новый проект, который получил название «Чёрный шелк». Премьера намечена на 2027 год, и судя по амбициям команды, зрителей снова ждут беспрецедентные трюки.

Сюжет фильма «Черный шелк»

Действие фильма перенесет зрителей в 1931 год, в Шанхай. Разведки всего мира ведут здесь невидимую войну за сверхсекретный груз под кодовым названием «Черный шелк».

Советские и китайские агенты быстро понимают, что попали в череду смертельных ловушек. Их охота начинается на борту огромного пассажирского лайнера, а затем перемещается в небо, на гигантский дирижабль. И везде их подстерегают безжалостные японские шпионы.

Кадр из фильма «Красный шелк»

Детали фильма «Черный шелк»

В создании «Черного шелка» примут участие актёры с разных концов света, что только подчеркнёт международный масштаб проекта. К проекту уже присоединился сербский артист Александар Радойичич, которому досталась роль одного из центральных антагонистов.

Со стороны российского кино в картине появится Анастасия Красовская — её героиня станет любовным интересом для одного из главных положительных персонажей. Хотя подробности этого образа создатели ревностно хранят в секрете, добавляя интриги задолго до премьеры.

Ранее сообщалось, что в ленте вновь появится Милош Бикович. А один из центральных образов воплотит Максим Матвеев.

Фильм готовится к большому выходу в 2027 году.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как снимали фильм «Красный шелк».

Фото: Кадры из фильма «Красный шелк» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
