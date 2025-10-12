Сигурни Уивер снова может стать Рипли — легенда «Чужого» готовится вернуться

Актриса подтвердила, что обсуждает с Disney и Fox продолжение культовой истории о выжившей женщине, бросившей вызов кошмару из космоса.

Больше 45 лет прошло с тех пор, как Эллен Рипли впервые вышла из криосна в темноте космического корабля «Ностромо» фильма «Чужой».

Теперь Сигурни Уивер может снова вернуться к своей самой знаковой роли — сильной, ранимой и несломленной героине, ставшей символом научной фантастики.

Возвращение, которого никто не ожидал

На фестивале Comic Con в Нью-Йорке актриса подтвердила, что режиссер и сценарист Уолтер Хилл написал пятьдесят страниц новой истории.

В ней — не просто продолжение франшизы, а попытка переосмыслить судьбу Рипли. По словам Уивер, сценарий показался ей «жизненным и актуальным»: в центре сюжета — общество, которое готово наказать того, кто когда-то спас человечество.

«Я не знаю, случится ли проект, — призналась актриса. — Но то, что написал Уолтер, кажется мне очень живым. Это история о мире, где героиня становится угрозой для системы».

Сага, пережившая десятилетия

Сигурни Уивер сыграла в четырёх частях «Чужого»: «Чужой» (1979), «Чужие» (1986), «Чужой 3» (1992) и «Чужой: Воскрешение» (1997).

Её Рипли стала архетипом — женщиной, выживающей там, где гибнут целые экипажи. Голос актрисы также звучал в дополнении к видеоигре Alien: Isolation, где игрокам необходимо пройти по зловещим коридорам корабля «Ностромо».

Что ждёт фанатов дальше

Проект всё ещё находится на стадии обсуждения, но одно ясно: если Уивер действительно вернётся, то «Чужой» снова получит сердце и смысл.

Ни один перезапуск без неё не вызывал такого отклика. А теперь, когда идея принадлежит Хиллу — соавтору оригинальной франшизы, — поклонники вновь затаили дыхание.

