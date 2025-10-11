Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сигурни Уивер проболталась: сценарист «Чужих» уже написал 50 страниц новой истории о Рипли и она в ней больше не герой, а изгой

Сигурни Уивер проболталась: сценарист «Чужих» уже написал 50 страниц новой истории о Рипли и она в ней больше не герой, а изгой

11 октября 2025 11:50
Кадр из фильма «Чужой»

Сюжет актрисе понравился и она готова приступить к работе.

Не успели зрители отдышаться от финала сериала «Чужой: Земля», как в сети появились первые подробности о продолжении франшизы.

Сигурни Уивер, чьё имя давно стало синонимом этой вселенной, неожиданно раскрыла: сценарист Уолтер Хилл уже пишет продолжение истории Эллен Рипли.

И, судя по всему, новая глава обещает не просто вернуться к корням, а переосмыслить сам образ легендарной героини.

Что рассказала Сигурни Уивер

В интервью актриса призналась, что Хилл — соавтор сценария «Чужих» — уже написал около пятидесяти страниц черновика. Сюжет ей понравился, но самое интересное — не в экшене, а в идее.

По словам Уивер, Рипли в новом проекте становится изгоем. Она спасла людей от ксеноморфов, но общество её отвергает. Мир, который обязан ей жизнью, теперь считает её угрозой. Эта линия превращает историю в драму о том, как герой становится чужим — и не только среди монстров.

Кадр из фильма «Чужой»

Возможное возвращение Рипли

Сигурни подтвердила, что провела встречу с представителями Disney и обсудила возможное возвращение к роли. Никаких конкретных планов пока нет, но разговор состоялся — и этого хватило, чтобы взорвать фанатские форумы. Если проект получит зелёный свет, он может стать даже прямым продолжением «Чужого: Земля» и связать сериал с классической линией фильмов, считают фанаты.

Что ждёт вселенную «Чужого»

Disney уже работает над новым проектом по франшизе, но идея Хилла выглядит особенно интригующе. Что, если новая история покажет не борьбу с чудовищами, а с равнодушием тех, ради кого когда-то велась эта борьба?

Похоже, Рипли снова вернётся — но на этот раз ей придётся спасать не человечество, а собственное имя.

Ранее портал «Киноафиша» писал, в каком году происходят события «Чужой: Земля».

Фото: Кадр из фильма «Чужой»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сигурни Уивер снова может стать Рипли — легенда «Чужого» готовится вернуться Сигурни Уивер снова может стать Рипли — легенда «Чужого» готовится вернуться Читать дальше 12 октября 2025
Во франшизе «Чужой» не все проекты были достойными просмотра: Collider расставил 9 фильмов от худшего к лучшему Во франшизе «Чужой» не все проекты были достойными просмотра: Collider расставил 9 фильмов от худшего к лучшему Читать дальше 12 октября 2025
«Это невероятно страшный фильм»: критики поставили «Черному телефону 2» 81% свежести на Rotten Tomatoes и хвалить хоррор есть за что «Это невероятно страшный фильм»: критики поставили «Черному телефону 2» 81% свежести на Rotten Tomatoes и хвалить хоррор есть за что Читать дальше 11 октября 2025
Дени Вильнев подготовил сюрприз для фанатов «Дюны»: вот кто вернется в третьей части – это неожиданно Дени Вильнев подготовил сюрприз для фанатов «Дюны»: вот кто вернется в третьей части – это неожиданно Читать дальше 11 октября 2025
Лучший фильм года? Но ведь об этой драме со 100% на RT почти никто не слышал Лучший фильм года? Но ведь об этой драме со 100% на RT почти никто не слышал Читать дальше 10 октября 2025
У франшизы «Кошмар на улице Вязов» есть будущее: вот кто может сыграть нового Фредди Крюгера У франшизы «Кошмар на улице Вязов» есть будущее: вот кто может сыграть нового Фредди Крюгера Читать дальше 10 октября 2025
На Rotten Tomatoes все фильмы из этих франшиз «забросали» гнилыми помидорами: в списке даже Эйс Вентура На Rotten Tomatoes все фильмы из этих франшиз «забросали» гнилыми помидорами: в списке даже Эйс Вентура Читать дальше 10 октября 2025
После этих кадров даже сам Хищник бы снял маску и заплакал: самые нелепые моменты культового боевика После этих кадров даже сам Хищник бы снял маску и заплакал: самые нелепые моменты культового боевика Читать дальше 8 октября 2025
Секретному визиту Джеки Чан в Казахстан нашли объяснение: «Доспехи Бога 4» снимут в Алма-Ате? Секретному визиту Джеки Чан в Казахстан нашли объяснение: «Доспехи Бога 4» снимут в Алма-Ате? Читать дальше 8 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше