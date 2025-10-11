Сигурни Уивер проболталась: сценарист «Чужих» уже написал 50 страниц новой истории о Рипли и она в ней больше не герой, а изгой

Не успели зрители отдышаться от финала сериала «Чужой: Земля», как в сети появились первые подробности о продолжении франшизы.
Сигурни Уивер, чьё имя давно стало синонимом этой вселенной, неожиданно раскрыла: сценарист Уолтер Хилл уже пишет продолжение истории Эллен Рипли.
И, судя по всему, новая глава обещает не просто вернуться к корням, а переосмыслить сам образ легендарной героини.
Что рассказала Сигурни Уивер
В интервью актриса призналась, что Хилл — соавтор сценария «Чужих» — уже написал около пятидесяти страниц черновика. Сюжет ей понравился, но самое интересное — не в экшене, а в идее.
По словам Уивер, Рипли в новом проекте становится изгоем. Она спасла людей от ксеноморфов, но общество её отвергает. Мир, который обязан ей жизнью, теперь считает её угрозой. Эта линия превращает историю в драму о том, как герой становится чужим — и не только среди монстров.
Возможное возвращение Рипли
Сигурни подтвердила, что провела встречу с представителями Disney и обсудила возможное возвращение к роли. Никаких конкретных планов пока нет, но разговор состоялся — и этого хватило, чтобы взорвать фанатские форумы. Если проект получит зелёный свет, он может стать даже прямым продолжением «Чужого: Земля» и связать сериал с классической линией фильмов, считают фанаты.
Что ждёт вселенную «Чужого»
Disney уже работает над новым проектом по франшизе, но идея Хилла выглядит особенно интригующе. Что, если новая история покажет не борьбу с чудовищами, а с равнодушием тех, ради кого когда-то велась эта борьба?
Похоже, Рипли снова вернётся — но на этот раз ей придётся спасать не человечество, а собственное имя.
