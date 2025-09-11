Меню
Сигурни Уивер отказывается смотреть сериал «Чужой: Земля»: странно, но причину поймет каждый зритель

11 сентября 2025 17:38
Кадр из фильма «Чужой»

Любители хорроров точно поймут такой подход.

Казалось бы, кто-кто, а Сигурни Уивер должна быть привычна к ксеноморфам. Но нет: даже спустя десятилетия после выхода первого «Чужого» она не может включить новый сериал «Чужой: Земля» без компании.

«Я смотрю его как настоящий человек. Я должна назначить свидание со своим мужем, потому что не хочу видеть это сама», — рассказала актриса в интервью Collider.

Первый «Чужой» на телевидении

Проект Ноа Хоули стал историческим: это первая телевизионная адаптация вселенной. Действие разворачивается за два года до фильма Ридли Скотта 1979 года.

В центре — Венди (Сидни Чандлер), гибрид человек–ксеноморф, и группа солдат, которые оказываются лицом к лицу с новой угрозой. На Rotten Tomatoes у шоу впечатляющий результат: 95 % от критиков и 72 % от зрителей.

Не только о монстрах

Главное, что отметила Уивер, — сериал сосредоточен не только на ксеноморфах.

«Что меня восхищает, так это то, что он не сосредоточен на Чужих. Он о том, в каком мире мы будем жить через 100 лет», — объяснила актриса.

По её словам, «Чужой: Земля» затрагивает темы жадности и будущего человечества, которые всегда были частью франшизы.

Стоит ли смотреть

Если верить Сигурни Уивер, сериал «прекрасно сделан» и расширяет мифологию «Чужого». Но, возможно, вам тоже не захочется включать его в одиночку. Каждую неделю, по вторникам, на FX и Hulu выходят новые эпизоды — самое время найти себе компанию для просмотра.

Фото: Кадр из фильма «Чужой»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
