Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Схватят за душу и не отпустят до финала: 3 фэнтези-сериала Netflix, которые нельзя пропустить

Схватят за душу и не отпустят до финала: 3 фэнтези-сериала Netflix, которые нельзя пропустить

10 февраля 2026 11:21
Кадры из сериалов «Аркейн», «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами», «Уэнсдей»

От мрачной анимации до подростковой готики — фэнтези, которое работает на эмоциях и смыслах.

Netflix давно превратился в полигон для фантастических экспериментов, но среди десятков проектов легко потеряться. Если хочется не просто магии и монстров, а историй с характером и внутренним напряжением, вот три сериала, которые действительно стоит посмотреть.

«Аркейн»

«Аркейн» — редкий случай, когда анимационный сериал воспринимается как взрослое, драматичное высказывание. История двух сестер, Вай и Джинкс, разворачивается на фоне социального разлома и гражданских конфликтов. Здесь нет деления на «хороших» и «плохих», а каждая ошибка имеет последствия.

Сериал работает за счет мощного сценария, визуальной изобретательности и эмоциональной честности. Даже если вы никогда не играли в League of Legends, это не имеет значения — мир сериала самодостаточен.

«Аркейн»

«Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами»

На первый взгляд «Sweet Tooth» выглядит как сказка о мальчике с оленьими рогами. Но за этим образом скрывается трогательная и болезненная история о страхе перед иным, утрате и надежде. Мир после катастрофы здесь не столько пугает, сколько проверяет людей на способность к состраданию.

Сериал аккуратно балансирует между мраком и теплом, не скатываясь ни в жестокость ради эффекта, ни в слащавость.

«Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами»

«Уэнсдей»

«Уэнсдей» — это не просто перезапуск «Семейки Аддамс», а история о взрослении, одиночестве и выборе собственной идентичности. Героиня Дженны Ортеги — не милая странная девочка, а человек, осознанно выбирающий быть изгоем.

Мистика, детектив и черный юмор здесь работают на одну цель — показать, что настоящие монстры часто куда ближе, чем кажется.

«Уэнсдей»
Фото: Кадры из сериалов «Аркейн», «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами», «Уэнсдей»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Пока 8 сезон «Невского» в работе: детектив «Лазарь» 2025 года со звездой «Острых козырьков» — 6 серий, которые смотрятся залпом как один фильм Пока 8 сезон «Невского» в работе: детектив «Лазарь» 2025 года со звездой «Острых козырьков» — 6 серий, которые смотрятся залпом как один фильм Читать дальше 11 февраля 2026
Обожаете «Невский» и «Шеф»? Тогда срочно включайте этот американский сериал о полиции Обожаете «Невский» и «Шеф»? Тогда срочно включайте этот американский сериал о полиции Читать дальше 11 февраля 2026
96% на Rotten Tomatoes и 73/100 на Metacritic: все серии «Фоллаута» уже вышли — вот где смотреть сезон целиком 96% на Rotten Tomatoes и 73/100 на Metacritic: все серии «Фоллаута» уже вышли — вот где смотреть сезон целиком Читать дальше 10 февраля 2026
Замену сериалу «Укрытие» за год посмотрели 44 000 000 раз: есть один плюс — он уже закончен Замену сериалу «Укрытие» за год посмотрели 44 000 000 раз: есть один плюс — он уже закончен Читать дальше 10 февраля 2026
Будет ли 2 сезона сериала «Спартак: Дом Ашура»: зрителям сначала не «зашло», но финал всех переиграл Будет ли 2 сезона сериала «Спартак: Дом Ашура»: зрителям сначала не «зашло», но финал всех переиграл Читать дальше 10 февраля 2026
Аналог «Твин Пикс» от Netflix находится в топах на Rotten Tomatoes: критики окрестили сериал «сенсацией» и ставят 89% Аналог «Твин Пикс» от Netflix находится в топах на Rotten Tomatoes: критики окрестили сериал «сенсацией» и ставят 89% Читать дальше 10 февраля 2026
Поклонники «Достать ножи» и «Убийств в одном здании» оценят: советуем этот свежий детектив с британской атмосферой Поклонники «Достать ножи» и «Убийств в одном здании» оценят: советуем этот свежий детектив с британской атмосферой Читать дальше 10 февраля 2026
10 серий пролетят как одна: «Эмпатия» — новый сериал с рейтингом 8,0, который бьет по нервам и не отпускает до финала 10 серий пролетят как одна: «Эмпатия» — новый сериал с рейтингом 8,0, который бьет по нервам и не отпускает до финала Читать дальше 10 февраля 2026
«Это очень просто»: рецепт того самого пирога с ананасами от Бри из «Отчаянных домохозяек» — раскрываем все секреты «Это очень просто»: рецепт того самого пирога с ананасами от Бри из «Отчаянных домохозяек» — раскрываем все секреты Читать дальше 10 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше