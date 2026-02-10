Схватят за душу и не отпустят до финала: 3 фэнтези-сериала Netflix, которые нельзя пропустить

От мрачной анимации до подростковой готики — фэнтези, которое работает на эмоциях и смыслах.

Netflix давно превратился в полигон для фантастических экспериментов, но среди десятков проектов легко потеряться. Если хочется не просто магии и монстров, а историй с характером и внутренним напряжением, вот три сериала, которые действительно стоит посмотреть.

«Аркейн»

«Аркейн» — редкий случай, когда анимационный сериал воспринимается как взрослое, драматичное высказывание. История двух сестер, Вай и Джинкс, разворачивается на фоне социального разлома и гражданских конфликтов. Здесь нет деления на «хороших» и «плохих», а каждая ошибка имеет последствия.

Сериал работает за счет мощного сценария, визуальной изобретательности и эмоциональной честности. Даже если вы никогда не играли в League of Legends, это не имеет значения — мир сериала самодостаточен.

«Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами»

На первый взгляд «Sweet Tooth» выглядит как сказка о мальчике с оленьими рогами. Но за этим образом скрывается трогательная и болезненная история о страхе перед иным, утрате и надежде. Мир после катастрофы здесь не столько пугает, сколько проверяет людей на способность к состраданию.

Сериал аккуратно балансирует между мраком и теплом, не скатываясь ни в жестокость ради эффекта, ни в слащавость.

«Уэнсдей»

«Уэнсдей» — это не просто перезапуск «Семейки Аддамс», а история о взрослении, одиночестве и выборе собственной идентичности. Героиня Дженны Ортеги — не милая странная девочка, а человек, осознанно выбирающий быть изгоем.

Мистика, детектив и черный юмор здесь работают на одну цель — показать, что настоящие монстры часто куда ближе, чем кажется.