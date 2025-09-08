Кто сильнее — легендарный Т-800, неуловимый Т-1000 или новый Рев-9? ИИ назвал абсолютного чемпиона

Если вы думали, что знаете, кто победит в схватке машин будущего, — приготовьтесь удивляться.
«Киноафиша» подключила искусственный интеллект и заставила его смоделировать бой всех культовых терминаторов за звание самого опасного убийцы в истории франшизы.
Результаты оказались неожиданными: чемпион вовсе не тот, на кого чаще всего ставят фанаты.
Т-800 — классика, с которой всё началось
Первый «Терминатор» (1984) представил миру модель Т-800 — грубую машину для убийств с человеческой внешностью.
Арнольд Шварценеггер сделал киборга культовым: его не остановить, пока цель не будет уничтожена. Но у этой модели есть слабые места — она не так быстра и уязвима к серьёзным повреждениям.
Шансы на победу, по мнению ИИ: 6/10.
Т-1000 — жидкий кошмар
В «Терминаторе 2» (1991) Джеймс Кэмерон представил Т-1000 — совершенную машину из жидкого металла.
Она принимает любую форму, восстанавливается после ранений и проходит сквозь узкие щели. В бою эта модель делает Т-800 почти беспомощным.
Но и у Т-1000 есть слабость: экстремальные температуры могут её уничтожить.
Шансы на победу: 8/10.
Т-X — гибрид скорости и огневой мощи
В «Терминаторе 3» (2003) появляется Т-X — новая эра машин. Модель сочетает жидкий металл и встроенный арсенал: огнемёты, плазменные пушки, электрошокеры.
Т-X быстрее, умнее и смертоноснее Т-1000. Однако её программная зависимость иногда делает поведение предсказуемым.
Шансы на победу: 9/10.
Рев-9 — абсолютное оружие
Фильм «Терминатор: Тёмные судьбы» (2019) представил Рев-9 — машину, которая фактически ломает логику предыдущих моделей.
Этот терминатор разделяется на два независимых тела: прочный эндоскелет и жидкую оболочку. В битве ИИ признал Рев-9 практически непобедимым: он может атаковать с двух сторон одновременно и адаптироваться к любой тактике.
Шансы на победу: 10/10.
Рейтинг силы по версии ИИ
|Модель
|Фильм (год)
|Основные способности
|Шансы на победу
|Т-800
|«Терминатор» (1984)
|Сила, прочность, интеллект
|6/10
|Т-1000
|«Терминатор 2» (1991)
|Жидкий металл, регенерация
|8/10
|Т-X
|«Терминатор 3» (2003)
|Жидкий металл + встроенное оружие
|9/10
|Рев-9
|«Тёмные судьбы» (2019)
|Разделение на два тела
|10/10
ИИ назвал Рев-9 сильнейшей моделью в истории «Терминатора». Но фанаты до сих пор спорят: в реальной схватке старый добрый Т-800 мог бы выиграть… если бы в его руках оказался гранатомёт.
