Кто сильнее — легендарный Т-800, неуловимый Т-1000 или новый Рев-9? ИИ назвал абсолютного чемпиона

8 сентября 2025 07:00
Кадр из фильма «Терминатор»

 Искусственный интеллект провёл виртуальную битву всех моделей из франшизы «Терминатор» и вынес неожиданный вердикт.

Если вы думали, что знаете, кто победит в схватке машин будущего, — приготовьтесь удивляться.

«Киноафиша» подключила искусственный интеллект и заставила его смоделировать бой всех культовых терминаторов за звание самого опасного убийцы в истории франшизы.

Результаты оказались неожиданными: чемпион вовсе не тот, на кого чаще всего ставят фанаты.

Т-800 — классика, с которой всё началось

Первый «Терминатор» (1984) представил миру модель Т-800 — грубую машину для убийств с человеческой внешностью.

Арнольд Шварценеггер сделал киборга культовым: его не остановить, пока цель не будет уничтожена. Но у этой модели есть слабые места — она не так быстра и уязвима к серьёзным повреждениям.

Шансы на победу, по мнению ИИ: 6/10.

«Терминатор 2»

Т-1000 — жидкий кошмар

В «Терминаторе 2» (1991) Джеймс Кэмерон представил Т-1000 — совершенную машину из жидкого металла.

Она принимает любую форму, восстанавливается после ранений и проходит сквозь узкие щели. В бою эта модель делает Т-800 почти беспомощным.

Но и у Т-1000 есть слабость: экстремальные температуры могут её уничтожить.

Шансы на победу: 8/10.

«Терминатор 3»

Т-X — гибрид скорости и огневой мощи

В «Терминаторе 3» (2003) появляется Т-X — новая эра машин. Модель сочетает жидкий металл и встроенный арсенал: огнемёты, плазменные пушки, электрошокеры.

Т-X быстрее, умнее и смертоноснее Т-1000. Однако её программная зависимость иногда делает поведение предсказуемым.

Шансы на победу: 9/10.

«Терминатор: Темные судьбы»

Рев-9 — абсолютное оружие

Фильм «Терминатор: Тёмные судьбы» (2019) представил Рев-9 — машину, которая фактически ломает логику предыдущих моделей.

Этот терминатор разделяется на два независимых тела: прочный эндоскелет и жидкую оболочку. В битве ИИ признал Рев-9 практически непобедимым: он может атаковать с двух сторон одновременно и адаптироваться к любой тактике.

Шансы на победу: 10/10.

Рейтинг силы по версии ИИ

Модель Фильм (год) Основные способности Шансы на победу
Т-800 «Терминатор» (1984) Сила, прочность, интеллект 6/10
Т-1000 «Терминатор 2» (1991) Жидкий металл, регенерация 8/10
Т-X «Терминатор 3» (2003) Жидкий металл + встроенное оружие 9/10
Рев-9 «Тёмные судьбы» (2019) Разделение на два тела 10/10

ИИ назвал Рев-9 сильнейшей моделью в истории «Терминатора». Но фанаты до сих пор спорят: в реальной схватке старый добрый Т-800 мог бы выиграть… если бы в его руках оказался гранатомёт.

Фото: Кадр из фильма «Терминатор», «Терминатор: Тёмные судьбы», «Терминатор 3», «Терминатор 2»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
