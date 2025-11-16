Меню
Шварценеггер, звезда «Игры престолов» и одобрение Кэмерона: у «Терминатора: Генезиса» были все шансы на успех, но он провалился по этим 3 причинам

Шварценеггер, звезда «Игры престолов» и одобрение Кэмерона: у «Терминатора: Генезиса» были все шансы на успех, но он провалился по этим 3 причинам

16 ноября 2025 11:21
Кадр из фильма «Терминатор: Генезис»

Зрители не оценили долгожданный сиквел.

После выхода «Терминатора 3», во многом повторившего успешную формулу второй части, и полного провала «Терминатора: Да придёт спаситель», франшиза оказалась в глубоком кризисе. «Генезис» создавался как громкое возвращение к истокам. В нем Арнольд Шварценеггер снова надел свою знаменитую кожаную куртку.

Студия запустила масштабную рекламную кампанию, привела новую звезду — Эмилию Кларк из «Игры престолов», а сам Джеймс Кэмерон публично одобрил перезапуск. Все это вселяло уверенность, что именно «Генезис» исправит все ошибки предыдущих сиквелов и вернет серию былую славу.

К сожалению, чуда не произошло, и на то были веские причины.

Ностальгия

Джеймс Кэмерон как-то заметил, что «Терминатору» пора выходить за рамки устоявшихся образов. Именно это и стало главной проблемой «Генезиса».

Вместо смелого нового этапа зрители получили сборник «главных хитов» франшизы. Картина предложила слишком мало оригинальных идей, сделав основную ставку на ностальгию.

Большая часть фильма воспринималась как упрощенный пересказ первых двух картин, а не как полноценный перезапуск. Сам факт, что сюжет строился вокруг новых версий Т-800, Сары Коннор, Кайла Риза и Джона Коннора, лишь усилил впечатление.

Кадр из фильма «Терминатор: Генезис»

Путешествия во времени

Идея путешествий во времени всегда была основой «Терминатора», но не его единственным содержанием. Первый фильм во многом напоминал триллер с элементами ужасов, где за героями гнался неуязвимый киборг.

Вторая часть превратилась в эталонный боевик с грандиозными спецэффектами и напряженными погонями. Обе картины отличались простым и понятным повествованием.

С «Терминатором: Генезисом» ситуация оказалась иной. Его сюжет полностью строится на альтернативных реальностях, постоянных изменениях временной линии и запутанных парадоксах.

Лента настолько увлеклась этими сложными конструкциями, что утратила ясность. Еще серьезнее оказалась проблема с экшен-сценами. На фоне мощных супергеройских картин середины 2010-х «Генезис» не смог предложить ничего по-настоящему впечатляющего.

Джон Коннор

Превращение Джона Коннора в киборга стало одной из главных неудач фильма. Этот ключевой поворот сюжета полностью раскрыли в трейлерах, что лишило зрителей всякой неожиданности.

Более того, «Генезис» даже не пытается логично объяснить такую метаморфозу. Зрителям просто сообщают, что Скайнет захватил Джона и превратил его в гибрида. Никаких внятных мотивов или эмоциональной глубины у этого события нет.

Кадр из фильма «Терминатор: Генезис»

К тому же, в фильме вообще не было продуманного антагониста. Т-1000, который мог бы стать ярким злодеем, появляется лишь эпизодически.

Модель Т-3000 возникает слишком поздно и, несмотря на заявленную мощь, оказывается побежденной удивительно легко. Персонаж Алекса в исполнении Мэтта Смита и вовсе остается загадкой. Зрители так и не поняли, какую роль он должен был играть в этой истории, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что жидкий «Терминатор» Т-1000 может стать реальностью.

Фото: Кадры из фильма «Терминатор: Генезис» (2015)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
