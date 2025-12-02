Меню
В «Хищнике 2» Датч должен был стать одним из главных героев: почему Шварценеггер отказался от съемок

2 декабря 2025 07:58
Кадр из фильма «Хищник»

Актера не удалось уговорить.

Роль Алана «Датча» Шефера в «Хищнике» давно переросла рамки обычного киногероя — она стала настоящим культом. Арнольд Шварценеггер, уже к тому времени звезда боевиков, появился в джунглях во главе отряда спецназа, и определил лицо франшизы.

О Датче вспоминают и сейчас, хотя он не появился уже в сиквеле. И на это у Шварценеггера были свои причины.

Почему Шварценеггера не было в «Хищнике 2»

Возвращение Арнольда Шварценеггера в роли Датча для «Хищника 2» казалось логичным шагом, но несколько причин помешали этому. Главной стала финансовая дискуссия — стороны не сошлись в сумме гонорара.

Кроме того, самому Арнольду не очень понравилась идея переноса действия из джунглей в городские джунгли Лос-Анджелеса, и он в итоге выбрал проект, который казался ему более перспективным — легендарный «Терминатор 2: Судный день».

Правда, в момент съемок он был занят совсем на другой площадке. Создатели «Хищника 2» предлагали Шварценеггеру небольшое камео, но актер был поглощён комедией «Детсадовский полицейский» и отказался.

Кадр из фильма «Детсадовский полицейский»

Сюжет сиквела изначально был завязан на его персонаже: по замыслу, фильм должен был начаться с того, как корабль Хищников приземляется на место взрыва в джунглях, находит руку погибшего собрата и видит голограмму лица Датча — теперь он стал их новой целью.

Сюжет «Хищника 2»

Спустя десять лет после кровавых событий в джунглях один из Хищников неожиданно объявляется в самом сердце Лос-Анджелеса. Город охвачен войной между наркокартелями, но лейтенанта полиции Майка Харригана настораживает другое — кто-то начал устранять бандитов с обеих сторон, а затем в список жертв попадают и его коллеги.

Параллельно к расследованию подключаются загадочные федеральные агенты, которые явно знают о незваном госте больше, чем говорят. Харриган, движимый желанием отомстить за погибшего напарника, бросает вызов не только бандитским группировкам, но и внеземному охотнику.

Ранее портал «Киноафиша» писал реальную историю Дека, которая изменила правила игры в мире «Хищника».

Фото: Кадры из фильмов «Детсадовский полицейский» (1990), «Хищник» (1987)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
