Шутки про «сожрал детей» можно выбрасывать: Фергус и Фаркл вернутся в «Шреке 5», а озвучкой займется звезда «Супермена»

Фанаты когда-то всерьёз спорили, не съел ли Шрек собственных детей. Мемы, теории, тёмные фан-версии — интернет видел всё. Но слухи можно складывать на болото: никто никого не ел. Более того — тройня вернётся, вырастет и наконец-то заговорит взрослыми голосами.

Кто возвращается в «Шреке 5»

Фергус и Фаркл — те самые малыши из «Шрека 3» — станут полноценными персонажами. Фаркла озвучит Скайлер Гизондо («Супермен», 2025), Фергуса — комик Марселло Эрнандес из SNL.

Новая главная героиня?

Фелиция, дочь Шрека и Фионы, получит голос Зендаи. В тизере камера задержалась именно на ней — зрители уверены: фокус сместится с родителей на наследников. Есть версия, что Фелиция увлечётся магией, случайно прорвёт границы между мирами и закинет всю компанию в реальность. Тогда зелёной семье придётся искать путь домой уже без сказочных подсказок.

Кто делает продолжение

Постановкой занимаются Уолт Дорн («Тролли»), Конрад Вернон («Мадагаскар 3») и Брэд Эблесон («Миньоны: Грювитация»). Дорн и Вернон когда-то работали над «Шреком 2» — цикл снова собирает старую команду.

За четверть века франшиза стала культурной иконой: первая часть (2001) взяла «Оскар» и собрала 484 млн долларов при бюджете 60 млн. Потом были продолжения, короткометражки и дилогия о Коте в сапогах.

Когда смотреть

Мировой релиз намечен на 23 декабря 2026 года. После пятой части уже планируется сольный мульт об Осле — и, возможно, третья глава про Кота в сапогах. Болото возвращается, семейка растёт, а фанатские теории снова пойдут в ход — только теперь уже без каннибализма.

Читайте также: На самом деле Шрек умел не только воздух портить: в мультике DreamWorks не показали его суперспособность