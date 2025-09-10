Меню
Шуры-муры с Тайлером, спасение Энид и новые убийства: собрали 4 самые невероятные теории о 3 сезоне «Уэнсдэй»

10 сентября 2025 13:46
Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Но третья часть однозначно начнется с поиска подруги.

После финала второго сезона «Уэнсдэй» фанаты не успокаиваются: слишком много загадок оставили создатели. Сцена с тётей Офелией, судьба Энид, Хайд, который снова на свободе… В сети уже обсуждают десятки версий, что будет дальше. Вот четыре самые обсуждаемые.

Теория 1. Уэнсдей отправится в Канаду спасать Энид

Финал второго сезона завершился тем, что Энид окончательно приняла оборотничью сущность и исчезла. Уэнсдей уезжает за ней вместе с дядей Фестером. Фанаты уверены: третья часть начнётся с поисков подруги. Этот путь станет не только буквальным путешествием, но и испытанием их дружбы, а возможно, и чего-то большего. Elite Daily предлагает, что Уэнсдей — путь к исцелению для Энид.

«Во многих легендах оборотень возвращается к человеку, если находит настоящую любовь. И после всего, что пережили, Уэнсдей — самая сильная связь Энид. Плюс — Энид и Уэнсдей уже доказали, что готовы идти далеко друг ради друга».

Теория 2. Тётя Офелия станет главным антагонистом

Надпись «Wednesday must die» не оставляет сомнений: тайная родственница готова пойти на крайности. Reddit уже пестрит предположениями, что Офелия может внедриться в жизнь Уэнсдей, притворяясь союзницей, и ударит в самый неожиданный момент. В третьем сезоне семейные тайны Аддамсов выйдут на первый план.

«Я думаю, что тётя Офелия попытается убить Уэнсдей, возможно, под прикрытием. Это уже не просто вторжение — это семейная трагедия с психической нагрузкой».

Теория 3. Тайлер и Уэнсдей снова будут вместе

В финале второго сезона Уэнсдей могла уничтожить Тайлера, но она его отпустила. Фанаты уверены: чувства к Хайду ещё не исчезли, и третий сезон может столкнуть их лицом к лицу. Возможно, Тайлер вернётся уже не врагом, а неожиданным союзником — или всё закончится катастрофой.

Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Теория 4. Уэнсдей станет хозяйкой Хайда

Самая смелая версия: после смерти Лорел Гейтс именно Уэнсдей получит контроль над Хайдами. Если это правда, в её руках окажется огромная сила, но и страшная ответственность. Такой поворот полностью перевернёт динамику сериала, превратив Уэнсдей из охотницы в ту, кого теперь будут бояться.

Фанаты уверены в одном: ставки в третьем сезоне будут выше, а история станет ещё мрачнее и опаснее.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему школа из «Уэнсдэй» называется «Невермор».

Фото: Кадр из сериала «Уэнсдэй»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
