О Шурике и Доценте слышали все, а что насчет их полных имен: сложный тест для настоящих знатоков советских фильмов

В советском кино созданы сотни незабываемых образов. Мы помним их яркие характеры, цитируем их реплики и легко узнаем в лицо. Но часто ли мы задумываемся о том, как их зовут «полностью»? За привычными именами — Шурик или Ксанка— скрываются официальные «паспортные» данные, которые сценаристы прописывали с особой тщательностью.

Эти полные имена — не обычная формальность. Порой в них скрывается ирония, намёк на характер или отсылка к эпохе. Они известны только самым внимательным зрителям и знатокам киноклассики.

Мы предлагаем вам блеснуть эрудицией и вниманием к деталям. Сможете ли вы восстановить данные самых известных героев советского экрана? Это тест не на знание сюжета, а на память о мелочах.