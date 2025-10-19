«Шурик так не сможет!» — кричал Гайдай: как за 40 рублей и три бутылки родилась машина времени в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»

Она гудела, мигала лампочками, выдавала искры и выглядела так, будто в любой момент может затянуть в XVI век. Машина времени из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» получилась настолько убедительной, что зрители десятилетиями спорят — неужели это был просто реквизит?
Настоящие инженеры и ненастоящая машина
Леонид Гайдай требовал, чтобы устройство выглядело «реальным, но не устрашающим»: будто его и правда мог собрать слегка чокнутый изобретатель из московской квартиры.
Первую версию заказали у настоящих инженеров — они спроектировали аппарат с чертежами, кнопками и «панелью управления». Получилось идеально… для НИИ, но не для кино. Гайдай посмотрел, поморщился и сказал: «Слишком правдоподобно. Наш Шурик так не сможет».
Почечуев и два дня на чудо
Тогда за дело взялся художник Владислав Почечуев — тот самый, что создавал сказочные декорации для «Руслана и Людмилы». За два дня он придумал легендарную конструкцию: собрал всё, что попадалось под руку — старые детали от самогонных аппаратов, остатки реквизита из «Соляриса», трубки, провода, стеклянные колбы. Машина ожила, засветилась — и в тот момент Гайдай понял: вот оно.
Механик, три бутылки и сорок рублей
Собирал установку, по слухам, механик Иван с одного из стеклодувных заводов. Расчёт — три бутылки водки и благодарность от самого Гайдая. А художнику заплатили официально — сорок рублей, с записью в бухгалтерии: «За изобретение машины времени».
Ведомость, ставшая легендой
Смешно, но эта строка в ведомости стала самой точной характеристикой его работы. Ведь, по сути, они действительно изобрели машину времени — пусть и на пару часов, но зрители поверили. И верят до сих пор.
