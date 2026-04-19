Шурик «краденый»? Из какого фильма Гайдай мог позаимствовать любимого героя СССР

А ведь есть практически идентичный киношный персонаж, но ов Франции.

Шурик давно стал символом советской комедии. Его знают наизусть, цитируют и воспринимают как полностью «своего» героя.

Но мало кто знает, что у этого образа есть деталь, о которой редко говорят — слишком уж она выбивается из привычной версии.

Подозрительное сходство

Леонид Гайдай создал персонажа, который идеально вписался в эпоху: наивный, интеллигентный, немного нелепый, но обаятельный. В исполнении Александра Демьяненко Шурик стал почти народным типажом.

Однако внимательные зрители замечали странное совпадение. За несколько лет до появления советского героя во Франции вышел фильм «Велосипед» режиссёра Жака Пиното.

Его главный персонаж внешне и по поведению удивительно похож на Шурика — те же очки, манера держаться, тот же немного растерянный взгляд.

Совпадение или заимствование

Сходство не ограничивается внешностью. В зарубежной картине есть сцены, которые по настроению и ритму напоминают эпизоды из фильмов Гайдая — погони, суета, комические ситуации. Это не прямое копирование, но параллели заметны тем, кто видел обе работы.

При этом сам Шурик остаётся уникальным героем. Даже если образ частично перекликается с европейским кино, в советской версии он получил другой масштаб и характер.