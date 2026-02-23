Меню
Штирлиц вел машину и рассказывал пастору про музыку из будущего: этот ляп в «17 мгновениях весны» очевиден и сейчас

23 февраля 2026 18:37
Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

Авторы ошиблись лет на 15.

Сериал о советском разведчике, работающем в самом сердце нацистской Германии, по праву считается золотым фондом отечественного кино. Татьяна Лиознова сняла свою знаменитую картину «17 мгновений весны» по роману Юлиана Семёнова, и с тех пор история о Штирлице завораживает зрителей напряжённой атмосферой и глубиной образов.

Внимательные поклонники при каждом новом просмотре замечают в фильме мелкие несоответствия и технические огрехи, которые неизбежны даже в самых выверенных работах. Но эти случайные мелочи нисколько не портят общее впечатление от легендарной ленты, а скорее добавляют ей своеобразного шарма и лишний раз напоминают, что настоящее искусство живёт вне времени.

Сцена с ляпом

В одном из эпизодов знаменитого сериала Штирлиц едет в автомобиле вместе с пастором, и из радиоприёмника доносится голос Эдит Пиаф в композиции «Milord». Священник сетует на то, что раньше люди искусства относились к себе строже, а нынешние времена совсем иные.

Разведчик в ответ замечает, что эта певица переживёт своё время и её будут помнить даже после ухода из жизни. Следом за этим разговором по радио начинает звучать ещё одна знаменитая композиция французской исполнительницы «Non, je ne regrette rien».

Именно в этой сцене внимательные зрители замечают любопытную деталь, которая расходится с реальной хронологией создания песен.

Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

В чем нестыковка

Дело в том, что обе композиции, которые слышат герои, появились намного позже весны сорок пятого года. Знаменитая «Non, je ne regrette rien» была написана специально для Эдит Пиаф только в конце пятидесятых, а впервые прозвучала в исполнении певицы в 1960-м.

История о чувствах портовой девушки, влюбившейся в британского путешественника, которую рассказывает «Milord», тоже родилась лишь в 1959-м.

Конечно, Штирлиц никак не мог слышать эти мелодии по радио в тот самый момент. Но режиссёры включили их в фильм не случайно — для советских зрителей голос Пиаф стал настоящим символом Европы, а песни о любви и сожалении придают сцене особую пронзительность и глубину.

Фото: Кадры из сериала «Семнадцать мгновений весны»
Светлана Левкина
