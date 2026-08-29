Штирлиц просчитался в финале: за этот ляп в «17 мгновениях весны» обидно до сих пор

«Семнадцать мгновений весны» считается одним из главных советских сериалов о разведчиках, а образ Штирлица в исполнении Вячеслава Тихонова стал культовым. Но даже в настолько тщательно сделанной картине нашлись детали, которые внимательные зрители заметили спустя годы.

Одна из них связана с финальными событиями сериала. В определённый момент Штирлиц допускает просчёт, который выглядит особенно странно на фоне его репутации опытного разведчика.

Ляп в финале

В последней части сериала Штирлиц отправляет срочную телеграмму в Константинополь. На экране это выглядит вполне убедительно, но исторически такой адрес уже не использовался. Турецкие власти официально переименовали Константинополь в Стамбул ещё в 1930 году.

Получается, разведчик в 1945 году обращается к городу названием, от которого к тому времени уже отказались. Для внимательных зрителей это стало заметной исторической неточностью.

Маркер из будущего

Ещё одна деталь выглядит совсем неуместно для 1945 года. В одной из сцен Штирлиц рисует наброски на Гёринга и Геббельса обычным фломастером.

Проблема в том, что он появился только в 1960 году — спустя 15 лет после событий сериала, пишет автор Дзен-канала «Заметки Инсайдера».

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