Киноафиша Статьи Штирлиц гулял по Берну — и увидел надпись на русском языке: главный ляп в финале «17 мгновений весны»

17 февраля 2026 13:46
Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

Даже в самых известных кинолентах бывают промахи. 

В легендарной финальной сцене известного советского сериала «Семнадцать мгновений весны» Штирлиц идет по ночному Берну, проникновенная музыка нагнетает атмосферу, камера фиксирует блики витрин. И внезапно в одной из них обнаруживается странная деталь. Становится отчетливо видна надпись «Гардинное полотно». На русском языке. В Швейцарском городе в разгар 1945 года.

Для обычного зрителя — просто витрина. Но истинные ценители кино замирают в недоумении: как это возможно? Причина проста — не убрали реквизит, забыои.

Конечно, отражение зеркальное, но надпись все равно видна. Подобная оплошность особенно поразительна, учитывая педантичную точность всего сериала.

Штирлиц гулял по Берну — и увидел надпись на русском языке: главный ляп в финале «17 мгновений весны» Это не единственный киноляп такого рода. В рабочих кабинетах Мюллера и Шелленберга можно увидеть мебель, характерную для типовой советской квартиры, и даже часы марки «Слава». Скорее всего, просто съемочной команде не хватило подходящего реквизита. Но подобные детали выдают место и время создания картины.

Да, это недочеты. Но «Семнадцать мгновений весны» — больше, чем просто фильм или сериал, это часть нашего культурного наследия.

Фото: Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
