Сходила на «Сказку о царе Салтане» — разочаровала только 1 вещь: что не так в главном хите 2026 года

Сходила на «Сказку о царе Салтане» — разочаровала только 1 вещь: что не так в главном хите 2026 года

18 февраля 2026 17:09
Картина является самым ожидаемым проектом 2026 года.

12 февраля на экраны вышла новая экранизация Сарика Андреасяна — «Сказка о царе Салтане». С 12 по 16 февраля ленту показали на 36 тысячах сеансов, которые посетили 1,5 млн зрителей — в среднем по 42 человека на показ. В картине снялись Павел Прилучный, Алексей Онежен, Лиза Моряк, Ольга Тумайкина и другие. Эксперты отмечают, что успех фильма во многом объясняется отсутствием сильных конкурентов в детско‑семейном прокате.

Что понравилось

Сюжет полностью повторяет произведение Александра Пушкина. Новых сюжетных линий нет. Также отмечу великолепный подбор актеров. Ольга Тумайкина прекрасно вжилась в роль вредной Бабарихи. Сестры получились очень атмосферными в исполнении Алисы Стасюк и Валерии Богдановой. Елизавете Моряк идеально подошла роль царицы. Актриса является матерью двоих детей и смогла прекрасно передать через сюжет все волнения и переживания матери за сына и великую любовь к ребенку. Есть интересный момент. В экранизации Андреасяна можно узнать и имя будущей царицы. В советской версии оно не указано.

Что не понравилось

Павел Прилучный — великолепный актер. Однако роль царя совершенно не его амплуа. По крайней мере в этом фильме. В целом актеру больше подходит роль циничных бизнесменов. Во время сеанса любящего и страдающего царя было не видно. Лично у меня актер ассоциируется больше с Александром Шмидтом из сериала «Жизнь по вызову».

Фото: Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
