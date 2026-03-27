«Шилов выжил»: в Сети разгадали, чем на самом деле закончились «Ментовские войны»

27 марта 2026 18:37
Кадр из сериала «Ментовские войны»

Ранее часто появлялись слухи о продолжении сериала.

11 сезон «Ментовских войн» был самым важным в истории проекта. В нем Шилов уже стал не просто рядовым сотрудником правоохранительных органов, он бросил вызов коррумпированной системе на политическом уровне.

И это конечно привело к проблемам в финале. Тем не менее, конец истории Шилова был настолько неоднозначным, что многие фанаты до сих пор ждут продолжения. Ведь о нем раньше и сообщали.

Чем закончился сериал «Ментовские войны»

Одиннадцатый сезон завершился на самом напряженном моменте — в квартиру Шилова стреляют из гранатомета. Зрители так и не узнали, выжил ли Роман, что стало с его семьёй.

Такой открытый финал оставил поклонников сериала в недоумении.

12 сезон сериала «Ментовские войны»

Неоднозначная концовка породила в Сети слухи о продолжении «Ментовских войн». Работу над 12 сезоном несколько лет назад подтверждала и съемочная группа. Но дальше сценария дело не пошло.

По некоторой информации, Шилов чудом выжил после покушения, но потерял жену. Их ребёнок, которого он успел спасти, теперь живёт с дедушкой и бабушкой за границей.

Сам герой в глубокой депрессии — уволен из полиции, топит горе в алкоголе и избегает общения. Но друзья не готовы его бросать. Вскоре появится шанс вернуть Шилова к жизни, правда, ценой новых испытаний.

Мнения фанатов о финале сериала «Ментовские войны»

Поклонники проекта крайне расстроены тем, что его не продолжают. В Сети даже делятся теориями о том, что могли бы показать в сериале, учитывая такой перерыв — последние серии вышли в 2018 году.

«Обыграют все и сделают так, что Шилов выжил и уехал навсегда, или дети появятся, которые захотят отомстить, а у Шилова ребенок и не один был по сериалу», — предположили фанаты.

Ранее портал «Киноафиша» писал, куда пропала Мила Сорокина после 9 сезона.

Светлана Левкина
