Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Шикарный трейлер, жду!»: 7 млрд в прокате — и новый вызов. В свежем анонсе «Чебурашки 2» Гена превращается в грозного крокодила (видео)

«Шикарный трейлер, жду!»: 7 млрд в прокате — и новый вызов. В свежем анонсе «Чебурашки 2» Гена превращается в грозного крокодила (видео)

2 октября 2025 09:54
Кадр из фильма «Чебурашка»

В целом у зрителей большие ожидания от предстоящей премьеры.

Первая часть «Чебурашки» стала настоящей сенсацией: больше 7 млрд рублей в прокате, миллионы зрителей и статус главного новогоднего хита последних лет. Логично, что к продолжению интерес огромный — люди ждут, что во второй части найдётся на что посмотреть и чем удивиться.

Новый трейлер только подогрел любопытство, показав, что любимые герои уже не те, какими мы их знали. Заинтригованы?

Дом под снос

Сюжет начинается с того, что дом Гены собираются снести ради строительства парка развлечений. Для героя, привыкшего к тихой и размеренной жизни, это трагедия. Но Чебурашка не из тех, кто будет сидеть сложа лапы. Вместе с детьми он отправляется в горы на поиски нового дома для друга — и, как водится, теряется.

Под трейлером уже бурлит жизнь. «После первого трейлера были сомнения. Но теперь точно буду смотреть, выглядит как отличное новогоднее приключение!» — пишут одни.

Другие лаконично добавляют: «Шикарный трейлер, жду!». Есть и смешные реплики: «Я умею готовить как Чебурашка». Нашлись и скептики: «Выглядит как калька с “Приключений Паддингтона 3”».

Но общее настроение понятно — зрители собираются в кино всей семьёй и уже называют продолжение главным праздничным событием грядущего января.

Горы, проказы и взросление

Продолжение обещает больше масштабных приключений. Если в первой части Чебурашка был наивным «найденышем», то теперь он взрослеет, начинает больше шалить и проявлять характер.

В трейлере мелькают горные пейзажи, опасные трюки и новые испытания. А ещё Гена в глазах Чебурашки становится настоящим крокодилом — огромным и пугающим, когда злится.

Звёзды и команда

К своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков, Фёдор Добронравов и Сергей Лавыгин. Снимает снова Дмитрий Дьяченко, автор первой части, так что стиль сохранён, но масштаб явно вырос.

Премьера назначена на 1 января 2026 года. И если судить по трейлеру, «Чебурашка 2» снова замахивается не просто на кассовый успех, а на то, чтобы подарить зрителям новогоднее приключение с настоящим драматическим нервом.

Недавно были названы 3 советские сказки, которые сегодня вызывают испанский стыд. Любопытно, что: в СССР их обожали и не видели в них ничего отталкивающего

Фото: Кадр из фильма «Чебурашка»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Без этого оператора у Балабанова не вышел бы даже «Брат»: работал с ним 7 фильмов, но отказался от самого омерзительного сценария Без этого оператора у Балабанова не вышел бы даже «Брат»: работал с ним 7 фильмов, но отказался от самого омерзительного сценария Читать дальше 3 октября 2025
Самый мерзкий хоррор 2025 года оказался метафорой отношений: разбираем с психологом смысл «Одного целого» Самый мерзкий хоррор 2025 года оказался метафорой отношений: разбираем с психологом смысл «Одного целого» Читать дальше 4 октября 2025
В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки Читать дальше 4 октября 2025
У «Школьного автобуса» с МакКонахи 92% на RT: новинка от Apple TV+ основана на настоящей катастрофе и реальных людях У «Школьного автобуса» с МакКонахи 92% на RT: новинка от Apple TV+ основана на настоящей катастрофе и реальных людях Читать дальше 4 октября 2025
Почему Индиана Джонс все время в шляпе: для Спилберга и Лукаса это было принципиально Почему Индиана Джонс все время в шляпе: для Спилберга и Лукаса это было принципиально Читать дальше 4 октября 2025
Развязки придется ждать почти до Нового года: график выхода 3 сезона аниме «Ванпанчмен» Развязки придется ждать почти до Нового года: график выхода 3 сезона аниме «Ванпанчмен» Читать дальше 4 октября 2025
40 млн рублей за квартиру: сейчас Катерине из «Москвы слезам не верит» пришлось бы брать взятки ради элитного жилья 40 млн рублей за квартиру: сейчас Катерине из «Москвы слезам не верит» пришлось бы брать взятки ради элитного жилья Читать дальше 4 октября 2025
После смерти этого героя зрители отказывались смотреть «Анатомию страсти»: на экране жестоко свели счеты со скандальным актером После смерти этого героя зрители отказывались смотреть «Анатомию страсти»: на экране жестоко свели счеты со скандальным актером Читать дальше 4 октября 2025
Данила Багров — это все же герой или злодей? Балабанов поставил точку в этом споре незадолго до смерти Данила Багров — это все же герой или злодей? Балабанов поставил точку в этом споре незадолго до смерти Читать дальше 4 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше