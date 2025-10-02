«Шикарный трейлер, жду!»: 7 млрд в прокате — и новый вызов. В свежем анонсе «Чебурашки 2» Гена превращается в грозного крокодила (видео)

В целом у зрителей большие ожидания от предстоящей премьеры.

Первая часть «Чебурашки» стала настоящей сенсацией: больше 7 млрд рублей в прокате, миллионы зрителей и статус главного новогоднего хита последних лет. Логично, что к продолжению интерес огромный — люди ждут, что во второй части найдётся на что посмотреть и чем удивиться.

Новый трейлер только подогрел любопытство, показав, что любимые герои уже не те, какими мы их знали. Заинтригованы?

Дом под снос

Сюжет начинается с того, что дом Гены собираются снести ради строительства парка развлечений. Для героя, привыкшего к тихой и размеренной жизни, это трагедия. Но Чебурашка не из тех, кто будет сидеть сложа лапы. Вместе с детьми он отправляется в горы на поиски нового дома для друга — и, как водится, теряется.

Под трейлером уже бурлит жизнь. «После первого трейлера были сомнения. Но теперь точно буду смотреть, выглядит как отличное новогоднее приключение!» — пишут одни.

Другие лаконично добавляют: «Шикарный трейлер, жду!». Есть и смешные реплики: «Я умею готовить как Чебурашка». Нашлись и скептики: «Выглядит как калька с “Приключений Паддингтона 3”».

Но общее настроение понятно — зрители собираются в кино всей семьёй и уже называют продолжение главным праздничным событием грядущего января.

Горы, проказы и взросление

Продолжение обещает больше масштабных приключений. Если в первой части Чебурашка был наивным «найденышем», то теперь он взрослеет, начинает больше шалить и проявлять характер.

В трейлере мелькают горные пейзажи, опасные трюки и новые испытания. А ещё Гена в глазах Чебурашки становится настоящим крокодилом — огромным и пугающим, когда злится.

Звёзды и команда

К своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков, Фёдор Добронравов и Сергей Лавыгин. Снимает снова Дмитрий Дьяченко, автор первой части, так что стиль сохранён, но масштаб явно вырос.

Премьера назначена на 1 января 2026 года. И если судить по трейлеру, «Чебурашка 2» снова замахивается не просто на кассовый успех, а на то, чтобы подарить зрителям новогоднее приключение с настоящим драматическим нервом.

Недавно были названы 3 советские сказки, которые сегодня вызывают испанский стыд. Любопытно, что: в СССР их обожали и не видели в них ничего отталкивающего