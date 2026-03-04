Шикарный французский детективный сериал, который держит до финала: всего 6 серий — и ни одной лишней

Иногда лучший детектив оказывается не новинкой, а тем, что вы пропустили. Французский сериал «Мутные воды» вышел ещё в 2025 году, всего 6 эпизодов, но обсуждать его продолжают до сих пор. И не зря.

В центре истории — капитан полиции Ноэми Шастейн. После тяжёлого ранения головы и лица её отправляют из Парижа в тихую южную провинцию. Формально — на восстановление. По версии начальства, там «ничего не происходит». Пока со дна озера не всплывает бочка с останками ребёнка. Озеро скрывает затопленную деревню. А значит, преступление уходит корнями в прошлое.

Создатели проекта Слиман-Батист Берон и Роман Тюрлюр уже работали в жанре детектива, выпустив четыре года назад сериал «Воронка времени». В «Мутных водах» к ним присоединился сценарист Гаэлль Беллан, автор эпизодов культовой «Спирали». В кадре — Томер Сисле, знакомый зрителям по «Ларго Винчу». Команда подобралась серьёзная.

Сериал строится на атмосфере. Мутная вода, полуразрушенные дома под толщей озера, медленно всплывающие тайны. Расследование развивается неспешно, но цепко. Да, ближе к финалу появляются семейные переплетения в духе мелодрамы, однако основная интрига выдержана.

Шесть серий пролетают быстро. Это не конвейерный процедурал, а аккуратный, мрачный детектив о провинции, где прошлое не тонет окончательно. Иногда именно такие истории и держат сильнее всего.