Шикарный дом, поездка в Париж для всей семьи: откуда миллионы у родителей Кевина из фильма «Один дома»?

Сложно поверить, но с момента выхода «Один дома» прошло уже почти 35 лет. И все эти годы зрители не перестают задаваться одним вопросом: чем же занимались родители Кевина, если могли позволить себе такой роскошный дом и дорогущий отпуск для всей семьи в Европе? Сложно представить, во сколько им обошелся перелет целой толпы родственников.

В самом фильме ответа не найти, но кое-что становится ясно по поведению мамы главного героя. Когда она пытается вернуться домой к сыну, то без раздумий готова отдать любые деньги, лишь бы оказаться рядом. Это наводит на мысль, что финансовые возможности у семьи Маккаллистеров и правда были немалые.

Версии зрителей

За долгие годы поклонники придумали немало занимательных теорий о семье Маккаллистеров. Например, многие заметили, что за пиццу расплачивается именно мама Кевина — это навело на мысль, что в их доме главной в финансовых вопросах может быть именно она. Возможно, отец не является основным «кормильцем» или просто отдает супруге все заработанные деньги.

А некоторое время назад в интернете стала вирусной ещё более смелая версия — что папа Кевина может быть связан с мафией. Поклонники пришли к такому выводу после второй части фильма, где юный герой оказывается в Нью-Йорке с подозрительно большой суммой наличных, которые он тратит с удивительной лёгкостью.

Родители Кевина

Споры о том, чем же занимались родители Кевина, все же разрешились — режиссёр фильма Крис Коламбус лично раскрыл эту семейную тайну. Оказалось, что основной вклад в бюджет вносила мама Кевина, Кейт, которая работала в мире моды. Именно её профессия дизайнера одежды объясняет обилие манекенов в их доме.

Что касается отца, то он, по словам Коламбуса, был связан с рекламным бизнесом.

«Он точно не был в составе организованной преступности, хотя в те годы в Чикаго её было немало», — заявил режиссер.

