Шибанов из «Первого отдела» скрывал жену-модель: у актера даже есть двое детей — как выглядит семья Сергея Жаркова

Актер Сергей Жарков стал невероятном популярным после выхода сериала «Первый отдел». Он сыграл там Максима Шибанова. Однако о его личной жизни известно не так много. Считается, что он долгие годы скрывал свою семью.

На самом деле дома его ждут жена-модель, работающая на европейских подиумах, и двое детей — сын, увлеченный хоккеем, и дочь с необычным именем.

Про кино

Дебютом актера стал образ байкера в детективе «Сыщик с плохим характером», а первой главной ролью — участие в драме «Огнеборцы». В 2008 году он сыграл в биографическом фильме, где его напарником был Харламов, а реальный прототип, которого он изображал, присутствовал на съемочной площадке в качестве консультанта.

В сериале «Десантный батя» Жарков воплотил образ легендарного командующего ВДВ Василия Маргелова. Съемки проходили на настоящем полигоне в Туле с участием действующих военнослужащих 106-й дивизии. Хотя сам актер не служил в армии, он получил орден «Миротворец» за свою работу в военной картине «Застава».

Про личное

На протяжении многих лет Жарков предпочитал появляться на публике без кольца, не упоминая о своей семье. Журналисты сами разобрались в его личной жизни, и только тогда он начал открыто говорить о своих близких.

Оказалось, что его жену зовут Элли Бикеева. Она бывшая модель. Девушка родилась в 1976 году в Конаково Тверской области. Элли работала с известным дизайнером Вячеславом Зайцевым, выступала на подиумах в Европе и США, а также снималась для глянцевых журналов.

Актер познакомился с женой во время съемок, когда они жили по соседству. Они сыграли тихую свадьбу без лишнего шума. Вместе знаменитости уже более пятнадцати лет. У пары двое детей: 11-летний сын Иван, который серьезно занимается хоккеем, и 10-летняя дочь Милалика с редким и нежным именем, происхождение которого родители не раскрывают.

С 2020 года Жарков активно снимается, и за его проектами трудно уследить. «Первый отдел» — следственный сериал, в котором он участвует постоянно. Среди новых проектов: «Таганрог» о подпольщиках в оккупированном городе и детективная комедия «Псы и волки».