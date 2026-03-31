Меню
Русский English
Отмена
«Шибанов и Брагин ненавидели друг друга»: у «Первого отдела» может появиться не только 6 сезон, но еще и приквел

31 марта 2026 15:42
Кадр из сериала «Первый отдел»

Но еще на этапе идеи возникли трудности.

Идея приквела сериала «Первый отдел» появилась неожиданно — ее предложили сами актеры Иван Колесников и Сергей Жарков. Исполнители ролей Юрия Брагина и Михаила Шибанова уверены, что у их героев есть богатое прошлое, которое зрители пока не видели. И именно оно может стать основой для отдельного сезона.

Идея, которая родилась у актеров

По словам Ивана Колесникова, мысль о приквеле возникла во время работы над сериалом. Актер отметил, что отношения героев слишком сложные, чтобы ограничиваться только тем, что показано в текущих сезонах.

«Было бы круто снять приквел. Потому что очевидно: эти два человека — Михаил Шибанов и Юрий Брагин — ненавидели друг друга», — рассказал Иван Колесников.

Такая история могла бы раскрыть причины конфликта. Это могло быть профессиональное соперничество, личные обиды или сложное дело, которое развело героев по разные стороны.

Почему приквел интересен зрителям

Главная ценность приквела — возможность показать становление героев. История дружбы становится намного глубже, когда зритель видит путь к ней.

Конфликты, ошибки и постепенное сближение — все это позволило бы взглянуть на Брагина и Шибанова по-новому. Такой подход может сделать сериал еще более эмоциональным и многослойным.

Главный вопрос — кастинг

Если приквел все-таки снимут, создателям придется решать сложную задачу. Речь идет о молодых версиях героев, поэтому, вероятно, потребуется новый актерский состав.

Это рискованный шаг, ведь зрители привыкли к оригинальному дуэту. Но удачный выбор актеров может вдохнуть в историю новую жизнь и расширить вселенную сериала.

Есть ли шанс на приквел

Пока приквел остается лишь идеей актеров. Создатели сериала официально не подтверждали разработку нового проекта.

Тем не менее интерес к этой истории уже появился. А значит, если сериал продолжит пользоваться популярностью, у приквела «Первого отдела» вполне есть шанс однажды появиться на экранах.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше