Шесть сезонов Томми Шелби ускользал от смерти, а что в фильме 2026 года? Рассказываем, как закончились «Острые козырьки»

Спустя годы история Томми Шелби и банды «Острых козырьков» получила полнометражное продолжение. И конечно, главный вопрос, который интересует зрителей — выживет ли сам Томми? Рассказываю, но предупреждаю — ниже спойлеры!

Финал, которого никто не ждал

Фильм «Острые козырьки: Бессмертный человек» поставил точку в истории Томми Шелби, и сделал это максимально жестко. Герой, которого зрители привыкли считать практически неуязвимым, все-таки погиб — и не в эпичной перестрелке с врагами, а от руки человека из собственной семьи.

Особенно символично, что пуля, которой его убивают, носит его имя. Этот ход сразу стал главным поводом для обсуждений: слишком личный, слишком болезненный и совсем не тот финал, к которому многие были готовы.

Почему зрители спорят о финале

Реакция аудитории оказалась неоднозначной. Часть фанатов уверена, что настоящей концовкой истории должен оставаться шестой сезон сериала. Напомню, там Томми инсценирует собственную смерть, и это выглядело как красивое и логичное завершение его пути.

На этом фоне события фильма многим кажутся лишними и даже разрушающими прежний финал. По мнению зрителей, история уже была завершена — и довольно достойно.

Логика авторов и новая глава

Но есть и другая точка зрения. Некоторые зрители считают, что создатели сделали шаг в сторону реализма. Томми не мог вечно избегать последствий своих решений, и его смерть — закономерный итог.

К тому же финал открывает дорогу новому герою. Перед смертью Томми передает власть своему сыну Дьюку, которого сыграл Барри Кеоган. Это выглядит как попытка перезапустить историю и показать, что мир «Острых козырьков» продолжает жить.

В итоге «Бессмертный» сделал то, что умеют далеко не все финалы — заставил говорить о себе. И, судя по реакции, обсуждать его будут еще очень долго.