Шесть серий, которые сводят с ума фанатов: этот детектив почти не рекламировали, но люди сами его нашли и удивились

Эта французская картина вышла практически без промо, но всё равно не осталась незамеченной зрителями.

Французский сериал «Анаон» вышел незаметно, без масштабных рекламных кампаний, но уже после первой серии оказался в центре внимания зрителей.

Картина из 6 эпизодов сочетает детектив, семейную драму и мистику.

Идея сработала: соцсети кипят обсуждениями, а фанаты пишут, что не могут оторваться от экрана.

«Смотрю просто запоем», «Редко бывает такое со мной, когда сцены держат до последней секунды», — делятся впечатлениями зрители.

Сюжет с мрачной тайной

Действие разворачивается в Бретани, в регионе Франции, знаменитым древними кельтскими легендами, мифами и мрачными сказаниями.

Майор полиции Макс, недавно потерявший жену, получает задание расследовать исчезновение подростка.

Его дочь Венди пытается вернуться к нормальной жизни, но сталкивается с необъяснимыми явлениями и загадочными силами, связанными с древними бретонскими мифами.

Пока отец идёт по следу серийного преступника, дочь постепенно открывает в себе способности, о которых сама не подозревала.

Что говорят зрители

Фанаты обсуждают атмосферу сериала, саундтрек и актерскую игру:

«Сюжет непредсказуемый, каждая серия оставляет вопросы»

«Музыка потрясающая, а Бретань показана так, что ощущаешь её холод и тайну»

«Казалось бы, бюджет скромный, но смотрю просто не отрываясь от экрана»

Даже те, кто ожидал «очередной детектив», признаются, что ошиблись: «Это совсем другой уровень. Здесь всё про атмосферу и загадку».

