Шерлок и Ватсон возвращаются с новым сезоном: вот только формат будет не тот, к которому привыкли фанаты сериала BBC

11 сентября 2025 16:40
Кадр из сериала «Шерлок»

Сюрприз-сюрприз!

Шерлок Холмс снова выходит на охоту за тайнами — но на этот раз не в классическом сериале BBC и даже не в кино. Как сообщает Variety, студия Harry King Television вместе с продюсером Дэвидом Липманом, работавшим над первыми фильмами «Шрек», запускает анимационный проект о великом детективе.

Что задумали авторы

Новый мультсериал пока носит рабочее название «Анимационный Шерлок». В основе — как оригинальные истории Артура Конан Дойла, так и свежие дела, придуманные сценаристами.

Формат — сезонные арки, рассчитанные на взрослую аудиторию. В кадре появятся не только Холмс и доктор Ватсон, но и миссис Хадсон с профессором Мориарти.

«Анимационный формат позволяет нам переосмыслить Шерлока Холмса в более масштабном, творческом и рискованном ключе, чем раньше», — рассказал генеральный директор Harry King Television Николас Серкомб.

По его словам, цель команды — создать собственную вселенную сыщика, которая будет казаться и вневременной, и совершенно новой.

Кто работает над проектом

Помимо Липмана, к сериалу подключились сценарист Тим Джон («Уличный кот по кличке Боб») и Майкл Райан («Планета 51»). Опыт этой команды в анимации и семейных проектах внушает доверие, хотя новый «Шерлок» явно будет ориентирован на более взрослую аудиторию.

Загвоздка для фанатов

Главная особенность — это анимация. Для зрителей, привыкших видеть Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана в классическом сериале «Шерлок» от BBC, переход в рисованный формат может показаться рискованным шагом.

Тем не менее создатели уверены: именно анимация позволит раскрыть мрачные и эксцентричные стороны истории, которые сложно было бы показать в привычных съёмках.

Сколько тайн раскроет новый «Шерлок» и станет ли он достойным наследником франшизы, узнаем только после премьеры. Но то, что интерес к персонажу Конан Дойла не иссякает и спустя 130 лет, — факт.

Ранее мы писали: На Amazon Prime Video есть целая коллекция крутых криминальных сериалов: выбрали 5 лучших из них.

Фото: Кадр из сериала «Шерлок»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
