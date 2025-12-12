Шедевр от Михалкова-младшего? «Первый на Олимпе» вышел на Okko и равен в рейтинге с «Родниной» — зрители щедро ставят 8.3

Фильм о советском гребце с актёрами из «Вампиров средней полосы» и «Лихих»

На Okko вышел спортивный байопик «Первый на Олимпе» (2025) Артёма Михалкова — фильм о гребце Юрии Тюкалове, пережившем блокаду и ставшем двукратным олимпийским чемпионом.

Главную роль исполнил Глеб Калюжный, знакомый зрителям по «Вампирам средней полосы». Картина получила рейтинг 8.3 на Кинопоиске — именно столько же сейчас у «Родниной».

Герой, который прошёл войну и нашёл себя в спорте

Картина ненавязчиво проводит зрителя по ключевым точкам биографии Тюкалова. В фильме он показан мальчиком, работающим в блокадном Ленинграде, затем — учеником художественного училища и спортсменом, который приходит в греблю почти случайно.

Война остаётся фоном, но объясняет характер героя: упорный, резкий, не склонный сдаваться.

Михалков делает акцент на том, что для Тюкалова спорт — не только тренировка тела, но и способ справиться с воспоминаниями.

Почему фильм сравнивают с академичными байопиками

«Первый на Олимпе» использует привычную структуру спортивного пути: тренировки, первые победы, эмоциональные переломы.

Сценарий насыщен флешбэками, которые возвращают героя в детство: режиссёр показывает, как личные травмы становятся источником силы.

Однако, как пишет blog.okko.tv, часть конфликтов возникает достаточно резко: строгий тренер Иван Колосов в исполнении Андрея Смолякова будто создан для постоянного давления на героя, и драматургия здесь работает прямолинейно.

Актёрские работы — что получилось

Глеб Калюжный делает Тюкалова собранным и сдержанным, хотя характеру героя не всегда хватает нюансов. В дуэте с ним работают Артём Быстров («Лихие») и Елена Лядова — их персонажи становятся для Юры своеобразными наставниками.

Отдельно критики отмечают работу реквизиторов: байдарки эпохи восстановлены с нуля, а съёмки на форт «Риф» добавляют фактурности.

Чем привлекает зрителей — и почему 8.3 выглядит логично

Несмотря на некоторые нюансы в сценарии, фильм собрал высокий зрительский рейтинг. 8.3 на Кинопоиске — результат, сопоставимый с «Родниной», а это показатель доверия аудитории к историям о советском спорте, особенно когда они снимаются с вниманием к деталям.

В центре всё же остаётся фигура Тюкалова — человека, для которого победа стала не наградой, а способом прожить своё прошлое.

Также прочитайте: Первый канал против НТВ: какой сериал с Сергеем Жарковым выйдет в эфир раньше – «Порода», «Псы и волки» или «Дельфин 3»