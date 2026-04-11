Меню
Русский English
Отмена
«Шашлык женских рук не терпит»: рецепт ароматного и сочного мяса от Гоши из фильма «Москва слезам не верит»

11 апреля 2026 16:00
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Такой даже дома в духовке можно приготовить.

Майские праздники на носу, и вместе с первым теплом многие поедут за город жарить мясо на углях. У шашлыка давно есть не только кулинарная, но и кинематографическая история. Советские фильмы сделали его частью сюжета, характера и даже флирта.

Один из самых запомнившихся эпизодов — пикник Гоши в компании Кати и Саши из фильма «Москва слезам не верит». Кино легко превращается в повод повторить тот самый вкус.

Поездка на природу здесь — не фон, а способ сблизить героев. Гоша берёт процесс в свои руки и произносит ставшую крылатой фразу про «шашлык женских рук не терпит». За ней — типичный для того времени рецепт: просто, сытно, без экзотики. Мясо маринуют в уксусе и луке, давая ему время пропитаться.

Список продуктов:

  • свинина 1,5 кг
  • репчатый лук 5–6 штук
  • уксус 9% 3–4 ст. л.
  • соль 1,5 ч. л.
  • черный перец
  • специи для шашлыка
  • растительное масло 2 ст. л.

Мясо режут средними кусками, смешивают с луком и приправами, добавляют уксус и масло. Маринаду дают 2–3 часа. Жарят около 20 минут, переворачивая.

Шашлык из «Москва слезам не верит» — это самый простой вариант: мясо, лук, уксус и огонь. Сцена запомнилась потому, что показала обычный выезд на природу без излишеств, как это делали многие семьи.

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше