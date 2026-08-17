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Шарапов увешан медалями, а Жеглов вовсе не был на фронте: разбираемся, почему сотрудник МУРа отсиделся в тылу

17 августа 2026 19:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Это вовсе не означает, что он сидел без дела.

Шарапов из «Место встречи изменить нельзя» прошел фронтовую разведку и вернулся с целым иконостасом наград. А вот Жеглов в годы Великой Отечественной войны на фронте не оказался. Неужели будущий капитан МУРа просто не захотел воевать?

Почему Жеглова оставили в тылу

На первый взгляд ситуация действительно странная. В книге «Эра милосердия» Жеглову всего 25 лет — он крепкий, здоровый мужчина, совсем не похожий на человека, который мог бы прятаться от армии.

Но сотрудники милиции во время войны вовсе не получали автоматическую бронь. Более того, многие милиционеры ушли на фронт. Уже к осени 1941 года в Москве в армию отправили больше половины сотрудников милиции, а из столичной милиции сформировали несколько полков ополчения.

Однако часть особенно ценных специалистов руководство решило оставить в тылу.

У МУРа работы хватало и без фронта

Война не остановила преступность. Наоборот, в прифронтовых и тыловых городах появились новые опасные банды, диверсанты и вооруженные преступники.

Поэтому опытные сотрудники уголовного розыска были нужны не меньше, чем на передовой. Именно таким человеком, судя по логике истории, и мог быть Жеглов.

Можно предположить, что он сам хотел попасть на фронт, но начальство оставляло его в МУРе. В итоге капитану приходилось рисковать жизнью уже в тылу.

И его единственный орден Красной Звезды как раз говорит о том, что сидеть в кабинете Жеглов не собирался. Такую награду давали за мужество, отвагу и действия, связанные с серьезным риском для жизни.

За что Жеглов мог получить орден

Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Сотрудники милиции могли заслужить Красную Звезду, например, за участие в ликвидации особо опасных вооруженных преступников, банд, нападавших на поезда с продовольствием, или диверсантов.

Поэтому отсутствие фронтовых наград вовсе не означает, что Жеглов во время войны находился в безопасности.

Просто его война проходила иначе.

Шарапов воевал с врагом на передовой и в разведке, а Жеглов защищал тыл. И, возможно, именно поэтому в их знаменитой паре так хорошо работают различия характеров: один вернулся с фронта с боевыми наградами, а второй получил свою войну там, где преступность продолжала жить даже во время Великой Отечественной.

Так что называть Жеглова человеком, который «не воевал», было бы не совсем справедливо. Он просто воевал на другой линии фронта, передает «Этобаза».

Ранее мы писали: За первое полугодие 2026 года россияне чаще всего смотрели эти 3 детективных сериала: №2 крутят по ТВ уже 19 лет.

Фото: Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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