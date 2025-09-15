Сгоревшая машина, исчезновение и город, полный тайн: сериал «Нордланд '99» называют скандинавским «Твин Пиксом»

Датский сериал «Нордланд '99» (2022) прошёл почти незамеченным для широкой аудитории, хотя работа интересная. В скандинавском триллере криминал сплетается с мистикой.

Создатель Каспер Мюллер Раск погружает зрителя в атмосферу конца 90-х, когда одна роковая ночь перечёркивет всю привычную жизнь.

Исчезновение, с которого всё начинается

Трое подростков — Лукас, Крис и Алекс — живут в тихом провинциальном городке, коротая время на вечеринках.

Но после одной такой ночи Алекс бесследно исчезает. Лукас и Крис объединяются с его сестрой Эммой, чтобы выяснить правду.

Их поиск приводит к шокирующим открытиям: за фасадом спокойного города скрываются мрачные тайны, о которых предпочитают молчать взрослые.

Полицейский отец и сгоревшая машина

Отец Лукаса, полицейский Кристиан, поначалу отмахивается от пропажи, считая её подростковой выходкой.

Но находка сгоревшей машины на окраине заставляет его взглянуть на дело иначе.

Расследование быстро выходит за рамки семейной драмы: здесь переплетаются страх, предательство и чувство вины, а прошлое города обнажается во всей своей пугающей реальности.

От «Очень странных дел» к «Твин Пиксу»

Критики и зрители не раз сравнивали «Нордланд '99» с «Очень странными делами» и «Твин Пиксом».

От первого сериал унаследовал подростковую перспективу и дух бунта, от второго — атмосферу загадочности, пустынные улицы и ощущение надвигающейся беды.

Визуально сериал тянет зрителя в глухие окраины, где даже тишина кажется угрожающей.

Стоит ли смотреть

Нельзя сказать, что «Нордланд '99» идеален: кто-то считает сюжет слишком стремительным, другие — напротив, упрекают в затянутости.

Но его атмосфера, сильный актёрский состав и необычное сочетание жанров делают сериал находкой для поклонников скандинавских драм.

Если вам близка эстетика «Твин Пикса», а пропажа подростка звучит не как клише, а как отправная точка для страшной истории — этот проект точно стоит вашего времени.

Источник: дзен-канал «Первый ряд»

