Сейчас соль в магазинах стоит копейки, а в старину обходилась как кусок золота: ради нее поднимали бунты

С ее добычей были связаны свои особенности.

В народном фольклоре сохранилось множество примет и поговорок, связанных с солью. Одна из самых известных гласит: случайно рассыпал белые кристаллики — жди семейной ссоры.

И на Руси такое предсказание действительно имело все шансы сбыться. Если сегодня упаковка соли стоит сущие копейки, то в прежние времена она обходилась семьям очень недешево.

Парадокс в том, что месторождений соли на Руси хватало. Однако её конечная цена для потребителя складывалась из нескольких факторов.

Во-первых, приправа пользовалась колоссальным спросом — других специй в крестьянском обиходе практически не знали. Плюс соль находила массу применений в хозяйстве: ею, например, посыпали поля для защиты от грызунов.

Во-вторых, соль была главным консервантом. С её помощью сохраняли мясо и рыбу на долгие месяцы — а это умение ценилось на вес золота в эпоху полного отсутствия холодильников.

Сам процесс добычи обходился дорого. В итоговую цену закладывались и транспортировка, и тяжёлый труд рабочих, и разнообразные налоги с акцизами. Именно высокая стоимость соли в своё время и стала искрой, из которой разгорались знаменитые соляные бунты, прокатившиеся по стране.