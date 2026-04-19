English
Сейчас соль в магазинах стоит копейки, а в старину обходилась как кусок золота: ради нее поднимали бунты

19 апреля 2026 07:00
С ее добычей были связаны свои особенности.

В народном фольклоре сохранилось множество примет и поговорок, связанных с солью. Одна из самых известных гласит: случайно рассыпал белые кристаллики — жди семейной ссоры.

И на Руси такое предсказание действительно имело все шансы сбыться. Если сегодня упаковка соли стоит сущие копейки, то в прежние времена она обходилась семьям очень недешево.

Парадокс в том, что месторождений соли на Руси хватало. Однако её конечная цена для потребителя складывалась из нескольких факторов.

Во-первых, приправа пользовалась колоссальным спросом — других специй в крестьянском обиходе практически не знали. Плюс соль находила массу применений в хозяйстве: ею, например, посыпали поля для защиты от грызунов.

Во-вторых, соль была главным консервантом. С её помощью сохраняли мясо и рыбу на долгие месяцы — а это умение ценилось на вес золота в эпоху полного отсутствия холодильников.

Сам процесс добычи обходился дорого. В итоговую цену закладывались и транспортировка, и тяжёлый труд рабочих, и разнообразные налоги с акцизами. Именно высокая стоимость соли в своё время и стала искрой, из которой разгорались знаменитые соляные бунты, прокатившиеся по стране.

Светлана Левкина
Теперь комары точно не будут мучать: цыгане знали верный и простой способ, как отпугнуть от себя насекомых Теперь комары точно не будут мучать: цыгане знали верный и простой способ, как отпугнуть от себя насекомых Читать дальше 18 апреля 2026
В СССР стыдливо молчали, а в 90-е пели вслух на всех дискотеках: что не так с «пикантным» хитом Укупника, который звучал везде В СССР стыдливо молчали, а в 90-е пели вслух на всех дискотеках: что не так с «пикантным» хитом Укупника, который звучал везде Читать дальше 17 апреля 2026
Китаянка пригласила к себе в квартиру русского, а он сбежал оттуда через 10 минут: «Будто дыра с маргиналами» Китаянка пригласила к себе в квартиру русского, а он сбежал оттуда через 10 минут: «Будто дыра с маргиналами» Читать дальше 17 апреля 2026
Одна из самых мрачных народных примет на Руси: почему никогда не разрешалось свистеть Одна из самых мрачных народных примет на Руси: почему никогда не разрешалось свистеть Читать дальше 16 апреля 2026
Кто в доме главный? Женщины этих знаков зодиака привыкли командовать мужьями Кто в доме главный? Женщины этих знаков зодиака привыкли командовать мужьями Читать дальше 16 апреля 2026
Эти вещи в сумочке носят все ухоженные женщины: проверьте себя прямо сейчас Эти вещи в сумочке носят все ухоженные женщины: проверьте себя прямо сейчас Читать дальше 16 апреля 2026
Обычный питерский опер, но с «Береттой»: откуда у Шилова в «Ментовских войнах» элитное оружие Обычный питерский опер, но с «Береттой»: откуда у Шилова в «Ментовских войнах» элитное оружие Читать дальше 20 апреля 2026
Об этих странных фобиях Пушкина в школе не рассказывали: за какую часть тела так боялся поэт Об этих странных фобиях Пушкина в школе не рассказывали: за какую часть тела так боялся поэт Читать дальше 20 апреля 2026
Традиция родом из СССР: почему в книгах из библиотек штамп всегда только на 17 странице Традиция родом из СССР: почему в книгах из библиотек штамп всегда только на 17 странице Читать дальше 20 апреля 2026
