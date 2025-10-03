Меню
Сейчас не выключаете НТВ, а раньше обожали советские детективы? Тогда угадайте в нашем тесте 6 культовых криминальных лент СССР

3 октября 2025 13:46
Кадры из фильмов «Воры в законе» (1988), «Петровка 38» (1980), «Холодное лето пятьдесят третьего... » (1987)

Эти фильмы были очень популярны.

В советскую эпоху криминальное кино пользовалось особой народной любовью. Зрители с нетерпением ждали каждый новый фильм про оперативников и следователей, где в центре сюжета было противостояние закона и преступного мира.

В отличие от современных боевиков, советские детективы и драмы умели дотошно показывать работу правоохранителей. Герои в милицейских погонах представали обычными людьми, но с большим чувством справедливости. Именно на таких персонажей — мудрых участковых, принципиальных следователей, отважных оперативников — стремились быть похожими зрители.

Сейчас эти ленты стали уже классикой, которую пересматривают с особым чувством ностальгии. Любители ретро-детективов отмечают, что тогда в фокусе внимания были не бандиты, а достойные персонажи.

Мы собрали самые знаковые криминальные фильмы того времени — от суровых триллеров до психологических драм. Проверьте, все ли культовые картины остались в вашей памяти.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал догадаться о названиях 6 советских фильмов только по одному кадру с арбузом.

Фото: Кадры из фильмов «Дело Румянцева» (1955), «Холодное лето пятьдесят третьего...» (1987), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Петровка, 38» (1980), «Противостояние» (1985), «Воры в законе» (1988)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
