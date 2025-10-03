Сейчас не выключаете НТВ, а раньше обожали советские детективы? Тогда угадайте в нашем тесте 6 культовых криминальных лент СССР

Эти фильмы были очень популярны.

В советскую эпоху криминальное кино пользовалось особой народной любовью. Зрители с нетерпением ждали каждый новый фильм про оперативников и следователей, где в центре сюжета было противостояние закона и преступного мира.

В отличие от современных боевиков, советские детективы и драмы умели дотошно показывать работу правоохранителей. Герои в милицейских погонах представали обычными людьми, но с большим чувством справедливости. Именно на таких персонажей — мудрых участковых, принципиальных следователей, отважных оперативников — стремились быть похожими зрители.

Сейчас эти ленты стали уже классикой, которую пересматривают с особым чувством ностальгии. Любители ретро-детективов отмечают, что тогда в фокусе внимания были не бандиты, а достойные персонажи.

Мы собрали самые знаковые криминальные фильмы того времени — от суровых триллеров до психологических драм. Проверьте, все ли культовые картины остались в вашей памяти.

