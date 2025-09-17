Сейчас модно экранизировать Пушкина, но этот советский триллер уже не переплюнуть —«Нику» и «Золотых овнов» просто так не вручают

Главная удача в карьере Масленникова оказалась вовсе не там, где её привыкли искать зрители.

Сегодня экранизации Пушкина снова на пике — «Руслан и Людмила» раз за разом возвращается в разных формах, «Онегина» цитируют школьники.

Но задолго до этой моды режиссёр Игорь Масленников снял картину, которую сам назвал вершиной своей карьеры. И речь вовсе не о Холмсе, с которым его чаще всего ассоциируют.

Лента, которая удивила всех

В 1982 году на экраны вышла «Пиковая дама». Именно её Масленников называл своим главным творческим достижением.

Картина появилась в перерыве между съёмками циклов о Холмсе, и потому в ней засветились знакомые актёры из детективной серии.

Но дух у фильма был совершенно иной — мистический, тревожный и по-пушкински точный.

Почему это было важно для режиссёра

Масленников признавался, что всегда болезненно воспринимал, как повесть Пушкина затмевала одноимённая опера Чайковского.

Музыка гениальна, но сюжет там смещён, а мистический нерв повести растворён в мелодраматизме.

Его задача была вернуть зрителям настоящую «Пиковую даму» — с холодным блеском карт, тайной старой графини и трагедией Германна.

Успех и признание

Фильм оказался в духе подлинного Пушкина: ясный язык, динамичный сюжет и никаких отступлений ради эффектности.

Алла Демидова, сыгравшая рассказчицу, добавила картине интеллигентного блеска, а мрачная атмосфера XVIII века была воссоздана с редкой точностью.

Картина получила «Нику» и несколько «Золотых овнов», но главное — признание самого автора. На своём юбилее Масленников сказал:

«Одна “Пиковая дама” принесла мне больше удовлетворения, чем все эти “Холмсы” вместе взятые».

Премия / Фестиваль Категория / Раздел Лауреаты / Участие Ника Лучшая женская роль Ингеборга Дапкунайте Ника Лучшая женская роль второго плана Алиса Фрейндлих Золотой овен Лучшая женская роль Ингеборга Дапкунайте Золотой овен Лучшая женская роль второго плана Алиса Фрейндлих Золотой овен Лучшая режиссура Игорь Масленников Золотой овен Лучшая операторская работа Геннадий Цекавый Московский международный кинофестиваль Вне конкурсной программы Специальный показ Ленинградский кинофестиваль Основная программа Участие

На фоне сегодняшней пушкинианы фильм Масленникова смотрится удивительно современно: камерный триллер в лучших традициях, где пугают не спецэффекты, а холодная неотвратимость судьбы.

