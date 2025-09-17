Сейчас модно экранизировать Пушкина, но этот советский триллер уже не переплюнуть —«Нику» и «Золотых овнов» просто так не вручают

Сегодня экранизации Пушкина снова на пике — «Руслан и Людмила» раз за разом возвращается в разных формах, «Онегина» цитируют школьники.
Но задолго до этой моды режиссёр Игорь Масленников снял картину, которую сам назвал вершиной своей карьеры. И речь вовсе не о Холмсе, с которым его чаще всего ассоциируют.
Лента, которая удивила всех
В 1982 году на экраны вышла «Пиковая дама». Именно её Масленников называл своим главным творческим достижением.
Картина появилась в перерыве между съёмками циклов о Холмсе, и потому в ней засветились знакомые актёры из детективной серии.
Но дух у фильма был совершенно иной — мистический, тревожный и по-пушкински точный.
Почему это было важно для режиссёра
Масленников признавался, что всегда болезненно воспринимал, как повесть Пушкина затмевала одноимённая опера Чайковского.
Музыка гениальна, но сюжет там смещён, а мистический нерв повести растворён в мелодраматизме.
Его задача была вернуть зрителям настоящую «Пиковую даму» — с холодным блеском карт, тайной старой графини и трагедией Германна.
Успех и признание
Фильм оказался в духе подлинного Пушкина: ясный язык, динамичный сюжет и никаких отступлений ради эффектности.
Алла Демидова, сыгравшая рассказчицу, добавила картине интеллигентного блеска, а мрачная атмосфера XVIII века была воссоздана с редкой точностью.
Картина получила «Нику» и несколько «Золотых овнов», но главное — признание самого автора. На своём юбилее Масленников сказал:
«Одна “Пиковая дама” принесла мне больше удовлетворения, чем все эти “Холмсы” вместе взятые».
|Премия / Фестиваль
|Категория / Раздел
|Лауреаты / Участие
|Ника
|Лучшая женская роль
|Ингеборга Дапкунайте
|Ника
|Лучшая женская роль второго плана
|Алиса Фрейндлих
|Золотой овен
|Лучшая женская роль
|Ингеборга Дапкунайте
|Золотой овен
|Лучшая женская роль второго плана
|Алиса Фрейндлих
|Золотой овен
|Лучшая режиссура
|Игорь Масленников
|Золотой овен
|Лучшая операторская работа
|Геннадий Цекавый
|Московский международный кинофестиваль
|Вне конкурсной программы
|Специальный показ
|Ленинградский кинофестиваль
|Основная программа
|Участие
На фоне сегодняшней пушкинианы фильм Масленникова смотрится удивительно современно: камерный триллер в лучших традициях, где пугают не спецэффекты, а холодная неотвратимость судьбы.
