Сейчас ее заклеймили словом «токсик», а в СССР так проявляли любовь: что не так с мамой Нины Соломатиной в фильме «Карнавал»

Она вовсе не монстр, а женщина своего времени.

Вокруг матери Нины Соломатиной из фильма «Карнавал» уже не первый год идут споры. Одни называют её типичной токсичной родительницей, другие — женщиной своего времени, которая просто не умела выражать любовь.

Попробуем рассмотреть обе стороны.

Почему считают, что она токсична

Мать обесценивает мечту дочери с первой сцены: «Актрисы они какие? Красивые и тоненькие. А ты у меня сорок восьмой размер». Это не просто фраза — это удар по самооценке. Вместо поддержки — насмешка, вместо веры — приговор.

Её слова звучат не как забота, а как попытка удержать Нину рядом, заставить смириться с серой, «безопасной» жизнью.

Она будто подменяет любовь контролем: не поддерживает, когда Нина решает уехать, не радуется её стремлению стать актрисой, а потом радостно зовёт обратно — «на комбинат».

Для матери важно не счастье дочери, а то, чтобы та осталась в привычных рамках. Такая забота душит, даже если подана с улыбкой.

Почему считают, что она не токсична

Но если отбросить современную оптику, всё становится сложнее. Мы видим женщину советского поколения, выросшую в эпоху, где детей не хвалили, а воспитывали «в строгости». Тогда считалось: «не зазнавайся — не ошибёшься».

Её прямота — не издёвка, а попытка уберечь от разочарования. Она ведь знает, что мечты о сцене часто разбиваются, а жизнь артисток — вовсе не сказка.

Кроме того, мать не запрещает дочери уехать. Она бурчит, страдает, но всё-таки отпускает. А когда Нина возвращается, встречает её с теплом, без упрёков. В её любви нет злобы — есть страх, растерянность и, возможно, неумение говорить иначе.

В итоге всё решает контекст. Для зрителя XXI века её фразы звучат ядовито, но для женщины конца 70-х — это язык любви, пусть грубый, но искренний. И, пожалуй, трагедия фильма в том, что обе они говорят о любви — просто на разных языках.

