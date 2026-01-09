«Иван Васильевич: назад в будущее»: американцы увидели культовую комедию раньше, чем зрители в СССР, и разнесли ее в пух и прах

Картина «Иван Васильевич меняет профессию» давно стала народным достоянием, которое россияне пересматривают ежегодно. Цитаты из фильма прочно вошли в повседневную речь, а персонажи ощущаются почти как родные.

Однако мало кто знает, что премьерный показ комедии состоялся за океаном. Американские зрители первыми познакомились с шедевром Гайдая, и их реакция оказалась весьма неоднозначной.

Премьера фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Премьера «Ивана Васильевича» состоялась в Нью-Йорке летом 1973 года. Картина вошла в программу мини-фестиваля советского кино, организованного к визиту высокопоставленного советского руководителя. В афише рядом с комедией Гайдая оказались «Белое солнце пустыни» и «Укрощение огня».

Американские кинокритики встретили ленту с недоумением. В своих рецензиях они упрекали режиссёра в пропаганде потребительства и восхищении роскошной жизнью.

Советские зрители увидели фильм лишь осенью того же года, но именно в отечественном прокате картина мгновенно завоевала народную любовь и стала лидером просмотров.

«Иван Васильевич меняет профессию» в зарубежном прокате

Комедия Гайдая путешествовала по миру под разными именами. Во многих странах — от Аргентины до Японии — фильм сохранил оригинальное название, просто переведённое на местные языки.

Но некоторые прокатчики проявили изобретательность. Американцы и британцы увидели картину под названием «Иван Васильевич: назад в будущее».

Норвежцы познакомились с «Машиной времени», а в Венгрии фильм шёл с афишей «Привет, это царь Иван».

