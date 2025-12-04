В России снимают своих «Зачарованных», но вместо Прю и Пайпер будут Злата и Марья: даже название сделали похожее – мы намек сразу поняли

В 2000-е годы все девочки-подростки ждали выхода новых серий «Зачарованных». Они примеряли на себя образы, споря о том, кто будет Прю, а кто — Пайпер. Прошло уже два десятка лет, но слава мистического сериала не утихает, проект стал культовым.

По всей видимости, российские авторы решили порадовать подросших фанаток сестричек Холливелл. Стартовало производство сериала «Очарованные», название которого слишком уж похоже на американский хит.

Сюжет сериала «Очарованные»

В тихом городке Искры, где никто даже не подозревает о существовании магии и потустороннего мира, живут две сестры-колдуньи — двойняшки Злата и Марья. Их судьбы с самого начала пошли разными путями.

Для Златы всё было предрешено, ей предстояло стать, как мать, хранительницей границы между людьми и миром Теней. А вот Марья всегда чувствовала себя чужой среди заклинаний и ритуалов — она мечтала о простой человеческой жизни, полной друзей и эмоций.

Всё резко меняется в один миг, когда Марья в пылу спора с заносчивой дочерью мэра необдуманно открывает портал на Калиновом мосту. Попытка Златы исправить катастрофу заканчивается трагически — она погибает. Теперь у Марьи остаётся всего девять дней, чтобы найти живую воду и вернуть сестру к жизни, впервые по-настоящему столкнувшись с тем магическим миром, от которого всегда так отчаянно бежала.

Детали сериала «Очарованные»

Сериал «Очарованные» задуман как большой и самобытный проект от «Кинопоиска». Создатели намерены взять за основу традиционные сказочные и фольклорные мотивы, но подать их по-новому, открыв для современного зрителя целый пласт забытой мифологии.

Действие развернётся в стилизованном мире, напоминающем начало XX века, а жанр обещают сделать очень разнообразным: здесь будут и детективные загадки, и элементы дорожного приключения, и глубокая психологическая драма.

А значит, несмотря на схожесть названия, будущая картина закрутит интриги похлеще чем в «Зачарованных». Так это или нет, узнаем в 2026 году — точную дату пока не раскрывают.

