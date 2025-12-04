Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В России снимают своих «Зачарованных», но вместо Прю и Пайпер будут Злата и Марья: даже название сделали похожее – мы намек сразу поняли

В России снимают своих «Зачарованных», но вместо Прю и Пайпер будут Злата и Марья: даже название сделали похожее – мы намек сразу поняли

4 декабря 2025 21:02
Кадр из сериала «Очарованные»

Даже название схоже с американским хитом.

В 2000-е годы все девочки-подростки ждали выхода новых серий «Зачарованных». Они примеряли на себя образы, споря о том, кто будет Прю, а кто — Пайпер. Прошло уже два десятка лет, но слава мистического сериала не утихает, проект стал культовым.

По всей видимости, российские авторы решили порадовать подросших фанаток сестричек Холливелл. Стартовало производство сериала «Очарованные», название которого слишком уж похоже на американский хит.

Кадр из сериала «Зачарованные»

Сюжет сериала «Очарованные»

В тихом городке Искры, где никто даже не подозревает о существовании магии и потустороннего мира, живут две сестры-колдуньи — двойняшки Злата и Марья. Их судьбы с самого начала пошли разными путями.

Для Златы всё было предрешено, ей предстояло стать, как мать, хранительницей границы между людьми и миром Теней. А вот Марья всегда чувствовала себя чужой среди заклинаний и ритуалов — она мечтала о простой человеческой жизни, полной друзей и эмоций.

Всё резко меняется в один миг, когда Марья в пылу спора с заносчивой дочерью мэра необдуманно открывает портал на Калиновом мосту. Попытка Златы исправить катастрофу заканчивается трагически — она погибает. Теперь у Марьи остаётся всего девять дней, чтобы найти живую воду и вернуть сестру к жизни, впервые по-настоящему столкнувшись с тем магическим миром, от которого всегда так отчаянно бежала.

Кадр из сериала «Очарованные»

Детали сериала «Очарованные»

Сериал «Очарованные» задуман как большой и самобытный проект от «Кинопоиска». Создатели намерены взять за основу традиционные сказочные и фольклорные мотивы, но подать их по-новому, открыв для современного зрителя целый пласт забытой мифологии.

Действие развернётся в стилизованном мире, напоминающем начало XX века, а жанр обещают сделать очень разнообразным: здесь будут и детективные загадки, и элементы дорожного приключения, и глубокая психологическая драма.

Кадр из сериала «Очарованные»

А значит, несмотря на схожесть названия, будущая картина закрутит интриги похлеще чем в «Зачарованных». Так это или нет, узнаем в 2026 году — точную дату пока не раскрывают.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему дом в «Зачарованных» показывали только крупным планом.

Фото: Кадры из сериалов «Зачарованные», «Очарованные»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
От Франции осталось только название: в новом сезоне «Эмили в Париже» героиню ждет новые работа, город и любовь (первый трейлер) От Франции осталось только название: в новом сезоне «Эмили в Париже» героиню ждет новые работа, город и любовь (первый трейлер) Читать дальше 4 декабря 2025
«Начальные эпизоды сильно отсылают к "300 спартанцам"»: новая история Ашура получила 82 балла на Metacritic – в «Спартаке» его зря убили «Начальные эпизоды сильно отсылают к "300 спартанцам"»: новая история Ашура получила 82 балла на Metacritic – в «Спартаке» его зря убили Читать дальше 4 декабря 2025
Думали, что ваши семейные встречи сложные? Смотрите «Праздники» с Ароновой 15 декабря на ТНТ — поймете, что у вас еще цветочки (трейлер) Думали, что ваши семейные встречи сложные? Смотрите «Праздники» с Ароновой 15 декабря на ТНТ — поймете, что у вас еще цветочки (трейлер) Читать дальше 3 декабря 2025
Градовы снова вступают в войну: накануне премьеры второго сезона сериала «Золотое дно» вспоминаем, чем закончилась история российских «Наследников» Градовы снова вступают в войну: накануне премьеры второго сезона сериала «Золотое дно» вспоминаем, чем закончилась история российских «Наследников» Читать дальше 3 декабря 2025
Идею с Москвой отмели сразу: где снимали сериал «Черное облако»? Идею с Москвой отмели сразу: где снимали сериал «Черное облако»? Читать дальше 5 декабря 2025
Стриминг назвал дату премьеры 5 (и финального) сезона «Пацанов» — и стало понятно, почему актеры предупреждали о мясорубке Стриминг назвал дату премьеры 5 (и финального) сезона «Пацанов» — и стало понятно, почему актеры предупреждали о мясорубке Читать дальше 5 декабря 2025
Netflix выкатил два сильных сериала, Иви — свою мелодраму: 3 лучшие премьеры декабря-2025, которые лучше не пропускать Netflix выкатил два сильных сериала, Иви — свою мелодраму: 3 лучшие премьеры декабря-2025, которые лучше не пропускать Читать дальше 5 декабря 2025
Тот самый детектив НТВ с Паламарчуком и рейтингом 8,1, который легко спасёт вас в ожидании 8 сезона «Невского»: вошел в топ-250 лучших проектов Тот самый детектив НТВ с Паламарчуком и рейтингом 8,1, который легко спасёт вас в ожидании 8 сезона «Невского»: вошел в топ-250 лучших проектов Читать дальше 5 декабря 2025
Это вам не Брагин с Шибановым. Это лучше. Новый женский дуэт в «Дуплете» рвет шаблоны российских детективов — и делает это идеально Это вам не Брагин с Шибановым. Это лучше. Новый женский дуэт в «Дуплете» рвет шаблоны российских детективов — и делает это идеально Читать дальше 4 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше