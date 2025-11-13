Сестры Харконнен, берегитесь — новый враг невероятно силен: детали второго сезона сериала «Дюна: Пророчество» держат в секрете, но кое-что известно

Вселенная «Дюны» вновь вернется на экраны. Не успел Дени Вильнев завершить съемки триквела, как стартовала работа над вторым сезоном проекта «Дюна: Пророчество».

Первые серии получили противоречивые отзывы от публики. Но несмотря на это, зрителям все же не терпится увидеть продолжение истории сестер Харконнен.

Второй сезон сериала «Дюна: Пророчество»

HBO дал официальный старт производству второго сезона «Дюны: Пророчества», который перенесет зрителей в эпоху, предшествующую рождению Пола Атрейдеса на целых десять тысячелетий.

Для создания грандиозной картины далекого будущего съемочной группе предстоит работа в трех странах — Венгрии, Иордании и Испании. Поклонники сериала уже смогли увидеть в первых рабочих кадрах возвращение Эмили Уотсон и Трэвиса Фиммела. Их героям составят компанию новые звезды — Эшли Уолтерс и Том Холландер.

Создатели ревностно держат сюжетные детали в секрете, но ясно одно: сестры Харконнен останутся в центре повествования. Именно на их долю выпадет борьба с таинственными силами, способными перечеркнуть судьбу человечества.

Сериал «Дюна: Пророчество»

В первой главе «Дюны: Пророчества» зрители стали свидетелями зарождения легендарного ордена. Сёстры Валя и Тула Харконнен положили начало тайному сестринству Бене Гессерит, поставив перед собой амбициознейшую миссию — установить контроль над всеми мирами империи.

Адепты сестринства владеют уникальными искусствами: тотальным контролем над собственной психофизикой и тонким воздействием на сознание других. В кульминации сезона Валя направилась на таинственный Арракис, где её ждёт новая опасность.

Теперь ей предстоит охота на загадочную личность, вознамерившуюся использовать древние мыслящие машины для манипуляции людьми.

Эта встреча ставит под удар всё многолетнее начинание Вали — грандиозный проект по спасению цивилизации висит на волоске. Пока точная дата выхода второго сезона остается загадкой для зрителей.

