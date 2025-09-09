Меню
Сестра Доа исчезла на целый сезон будто ее не было: куда подевалась Чимен в «Клюквенном щербете»

9 сентября 2025 08:56
Чимен

Зрители до сих пор не могут понять, почему сценаристы убрали героиню и ни разу не вспомнили о ней.

Сериал «Клюквенный щербет» (2022-2025) известен своими резкими сюжетными поворотами, но история Чимен удивила даже самых преданных фанатов.

Младшая сестра Доа исчезла из сюжета во втором сезоне — по сценарию она уехала учиться за границу.

Однако третий сезон прошёл так, будто Чимен никогда и не существовала. Ни одной реплики, ни намёка, ни фотографий на экране.

Почему Чимен ушла из сериала

По слухам, причиной стал график актрисы Селин Тюркмен. Во время работы над вторым сезоном актриса поступила в университет и физически не могла совмещать съёмки и учёбу.

Создатели решили вывести героиню из истории максимально мягко, отправив Чимен за границу. Но зрители ожидали, что в третьем сезоне её хотя бы упомянут.

Молчание сценаристов

Отсутствие Чимен не просто заметили — его невозможно было игнорировать. В третьем сезоне происходили серьёзные семейные конфликты, менялись судьбы персонажей, рушились отношения, но имя Чимен не прозвучало ни разу.

Поклонники сериала заполонили соцсети вопросами: «Где Чимен? Почему сценаристы делают вид, что её не существует?» Однако авторы проекта выбрали тактику полного молчания.

Незавершённые линии

С уходом Чимен зависли важные сюжетные линии. Зрители помнят драматическую историю с Гёкханом, который вынудил девушку на религиозный брак, а затем обманул её.

Казалось бы, этот конфликт невозможно оставить без продолжения, но третий сезон прошёл мимо него. Многие фанаты восприняли это как потерю эмоционального ядра сериала.

Неожиданное возвращение

И вот теперь поклонники получили долгожданные новости: Чимен возвращается. Селин Тюркмен снова появится в роли младшей сестры Доа в четвёртом сезоне, хотя ждать её стоит не сразу.

По инсайдерской информации, героиня выйдет на экран только в пятой серии. После целого сезона молчания её камбэк обещает стать одной из главных интриг года.

Зрители уверены, что сценаристы готовят для Чимен сильную сюжетную линию и новый виток драмы, который может перевернуть отношения внутри семьи Коркмаз.

Также прочитайте:Поженились ли Кывылджим и Омер в «Клюквенном щербете»? В третьем сезоне пара пережила много бед

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
