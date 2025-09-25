Скучали по Пембе? Так вот же она! Включила первую серию турецкого «Сердцебиения» и уже хочу следующую

Осенью 2025 года Турция радует зрителей необычными новинками. К таким я отношу сериал «Сердцебиение» с Керемом Бюрсином. Да, актер заработал популярность благодаря сладко-приторной истории «Постучись в мою дверь». Но не обольщайтесь — этот сериал ничего общего с культовым хитом не имеет.

На данный момент я посмотрела две серии проекта и хочу поделиться своими впечатлениями. Спойлер: этот сериал к просмотру я точно рекомендую!

Сюжет сериала «Сердцебиение»

В центре сюжета сериала «Сердцебиение» — девушка Аслы с врожденным пороком сердца. Уже несколько лет она находится в тяжелом состоянии, а очередь на пересадку органа совсем не двигается. Но девушка не сдается и даже собирается выйти замуж.

И лишь благодаря случайному стечению обстоятельств она переносит операцию по пересадке сердца. Выйдя из больницы, Аслы сталкивается с неожиданными последствиями. К ней приходит мать девушки, которая разбилась в автокатастрофе и стала донором.

Выясняется, что погибшая Мелике — наследница богатейшей семьи Алкан. Ее убитая горем мать Рейхан пытается найти утешение в том, что в груди Аслы до сих пор бьется сердце Мелике. Но не все члены семьи рады такому помешательству.

Для фанатов «Клюквенного щербета»

Скажу сразу — это не легкая романтическая история для того, чтобы отвлечься. В центре сюжета две матери, Рейхан, только что потерявшая единственную дочь, и Гюнеш — многодетная мать, которая ищет выгоду в болезни дочери.

И первое, что меня порадовало, это, конечно, несравненная Сибель Ташчиоглу, знакомая всем по роли мамы Пембе из «Клюквенного щербета». Именно она играет роль Рейхан — разбитой горем матери, которая цепляется за единственную надежду.

В «Сердцебиении» затрагиваются темы материнской любви, социального неравенства, переживания горя, чувства вины и детских травм. Это глубокая драма с легкими элементами мистики, ведь Аслы получила не только чужое сердце, но и чужие воспоминания и чувства.

Особую боль причиняют флешбэки с Мелике. Ведь живой зрителям ее практически не показывали. Мы видим прошлое девушки уже после того, как она погибла, знакомимся с ее чувствами и переживаниями через Аслы.

А где же Керем Бюрсин?

Если вы включили сериал только ради этого актера, вас ждет разочарование. Здесь он играет второстепенную роль, племянника Рейхан Араса. Но именно он косвенно виновен в том, что Мелике разбилась в той аварии.

Впрочем, впереди у него явно намечается любовная линия с главной героиней Аслы. Пока он мелькает не слишком часто, но в будущем получит больше экранного времени. Линия — от ненависти до любви.

А если вы ждали Серкана Болата, то он уже в прошлом. В последние годы Керем Бюрсин отдает предпочтение необычным экспериментальным проектам. «Сердцебиение» — как раз такая сложная драма.

Итог

По двум сериям трудно судить, зайдет ли сериал турецкой аудитории. Ведь именно рейтинги решают судьбы новых проектов.

А что касается моего личного мнения, то смотреть «Сердцебиение» я советую. Интересный сюжет, шикарная игра Сибель в роли Рейхан, серая мораль — все это увлекает с первой серии.

На что способна материнская любовь? Именно на этот вопрос предлагает ответить новый турецкий сериал.

