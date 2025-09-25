Меню
Скучали по Пембе? Так вот же она! Включила первую серию турецкого «Сердцебиения» и уже хочу следующую

25 сентября 2025 10:23
Кадр из сериала «Сердцебиение»

Бальзам на душу после 3 сезона «Клюквенного щербета».

Осенью 2025 года Турция радует зрителей необычными новинками. К таким я отношу сериал «Сердцебиение» с Керемом Бюрсином. Да, актер заработал популярность благодаря сладко-приторной истории «Постучись в мою дверь». Но не обольщайтесь — этот сериал ничего общего с культовым хитом не имеет.

На данный момент я посмотрела две серии проекта и хочу поделиться своими впечатлениями. Спойлер: этот сериал к просмотру я точно рекомендую!

Сюжет сериала «Сердцебиение»

В центре сюжета сериала «Сердцебиение» — девушка Аслы с врожденным пороком сердца. Уже несколько лет она находится в тяжелом состоянии, а очередь на пересадку органа совсем не двигается. Но девушка не сдается и даже собирается выйти замуж.

И лишь благодаря случайному стечению обстоятельств она переносит операцию по пересадке сердца. Выйдя из больницы, Аслы сталкивается с неожиданными последствиями. К ней приходит мать девушки, которая разбилась в автокатастрофе и стала донором.

Выясняется, что погибшая Мелике — наследница богатейшей семьи Алкан. Ее убитая горем мать Рейхан пытается найти утешение в том, что в груди Аслы до сих пор бьется сердце Мелике. Но не все члены семьи рады такому помешательству.

Для фанатов «Клюквенного щербета»

Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Скажу сразу — это не легкая романтическая история для того, чтобы отвлечься. В центре сюжета две матери, Рейхан, только что потерявшая единственную дочь, и Гюнеш — многодетная мать, которая ищет выгоду в болезни дочери.

И первое, что меня порадовало, это, конечно, несравненная Сибель Ташчиоглу, знакомая всем по роли мамы Пембе из «Клюквенного щербета». Именно она играет роль Рейхан — разбитой горем матери, которая цепляется за единственную надежду.

В «Сердцебиении» затрагиваются темы материнской любви, социального неравенства, переживания горя, чувства вины и детских травм. Это глубокая драма с легкими элементами мистики, ведь Аслы получила не только чужое сердце, но и чужие воспоминания и чувства.

Особую боль причиняют флешбэки с Мелике. Ведь живой зрителям ее практически не показывали. Мы видим прошлое девушки уже после того, как она погибла, знакомимся с ее чувствами и переживаниями через Аслы.

А где же Керем Бюрсин?

Кадр из сериала «Сердцебиение»

Если вы включили сериал только ради этого актера, вас ждет разочарование. Здесь он играет второстепенную роль, племянника Рейхан Араса. Но именно он косвенно виновен в том, что Мелике разбилась в той аварии.

Впрочем, впереди у него явно намечается любовная линия с главной героиней Аслы. Пока он мелькает не слишком часто, но в будущем получит больше экранного времени. Линия — от ненависти до любви.

А если вы ждали Серкана Болата, то он уже в прошлом. В последние годы Керем Бюрсин отдает предпочтение необычным экспериментальным проектам. «Сердцебиение» — как раз такая сложная драма.

Итог

По двум сериям трудно судить, зайдет ли сериал турецкой аудитории. Ведь именно рейтинги решают судьбы новых проектов.

А что касается моего личного мнения, то смотреть «Сердцебиение» я советую. Интересный сюжет, шикарная игра Сибель в роли Рейхан, серая мораль — все это увлекает с первой серии.

На что способна материнская любовь? Именно на этот вопрос предлагает ответить новый турецкий сериал.

Ранее мы писали: Сначала подумала — очередная копирка «Зимородка»: и лишь досмотрев серию «Зависти» до конца, поняла, что это — хит.

Фото: Кадр из сериала «Сердцебиение»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
