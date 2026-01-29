Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Серия «Случай на рыбалке» из «Маши и Медведя» собрала более 220 млн просмотров: вот чем она так хороша (видео)

Серия «Случай на рыбалке» из «Маши и Медведя» собрала более 220 млн просмотров: вот чем она так хороша (видео)

29 января 2026 10:52
Кадр из сериала «Маша и медведь»

Там все будто очень необычно и интересно.

В мультсериале «Маша и Медведь» есть серия, которая внезапно выбивается из привычного ритма. «Случай на рыбалке» собрал 223 881 277 просмотров, и это при том, что здесь почти нет суеты, шума и привычного хаоса. На первый взгляд — обычный летний эпизод. Но именно он почему-то стал одним из самых пересматриваемых.

Сказка без суеты и криков

Эта серия неожиданно тихая. Почти медитативная. Медведь уезжает рыбачить подальше от шума, Маша остается на берегу, а зритель вместе с героями будто замедляется.

Впервые за долгое время конфликт не строится на хаосе, а на исчезновении. Все ищут Мишку, волнуются, но ничего страшного не происходит. Напряжение мягкое, без тревоги. Для детей — приключение. Для взрослых — редкое ощущение покоя.

Почему здесь работает Русалочка

Появление Русалочки меняет тон сериала. Это не шутка и не пародия, а чистая сказка. Она одинока, любопытна, хочет учиться читать и просто общаться. Медведь рядом с ней — не уставший взрослый, а внимательный друг. Их подводный мир с затонувшим кораблем выглядит как отдельный мультфильм внутри мультфильма. Красивый, спокойный и немного меланхоличный.

Феномен серии в том, что она не пытается понравиться. Она не торопится, не объясняет и не подталкивает к выводу. Финальная фраза «Но это уже совсем другая история» оставляет ощущение продолжения и тайны. Именно за это серию и пересматривают.

Фото: Кадр из сериала «Маша и медведь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В оригинале так не было! Нашла 5 отличий мультсериала «Маши и Медведь» от настоящей сказки — зачем все так испоганили? В оригинале так не было! Нашла 5 отличий мультсериала «Маши и Медведь» от настоящей сказки — зачем все так испоганили? Читать дальше 27 января 2026
Свежий российский мульт переплюнул «Машу и Медведя» с «Объяснялкиными»: взрослые включают детям – в итоге смотрят всей семьей Свежий российский мульт переплюнул «Машу и Медведя» с «Объяснялкиными»: взрослые включают детям – в итоге смотрят всей семьей Читать дальше 30 января 2026
Жуткая теория о «Маше и медведе»: почему родители предпочли малышке Дашу Жуткая теория о «Маше и медведе»: почему родители предпочли малышке Дашу Читать дальше 30 января 2026
На Ближнем Востоке обожают этот русский мультик: речь не про «Машу и медведя» На Ближнем Востоке обожают этот русский мультик: речь не про «Машу и медведя» Читать дальше 29 января 2026
116 067 529 просмотров — и это всего 4 минуты: вот какая серия «Лунтика» стала рекордной на YouTube и почему именно она (видео) 116 067 529 просмотров — и это всего 4 минуты: вот какая серия «Лунтика» стала рекордной на YouTube и почему именно она (видео) Читать дальше 28 января 2026
81 625 273 просмотра и ни одной лишней сцены: почему именно «Пчела» из «Фиксиков» стала настоящим хитом (видео) 81 625 273 просмотра и ни одной лишней сцены: почему именно «Пчела» из «Фиксиков» стала настоящим хитом (видео) Читать дальше 26 января 2026
Наши «Маша и Медведь» оказались американскими: такой мультик придумали в США 86 лет назад Наши «Маша и Медведь» оказались американскими: такой мультик придумали в США 86 лет назад Читать дальше 26 января 2026
ИИ показал, как будет выглядеть девчушка из «Маши и Медведя» в 40 лет: забудет про косолапого и вот чем займется (фото) ИИ показал, как будет выглядеть девчушка из «Маши и Медведя» в 40 лет: забудет про косолапого и вот чем займется (фото) Читать дальше 26 января 2026
Как у «Фиксиков»: простой рецепт домашнего мороженого для всей семьи — получится с первого раза Как у «Фиксиков»: простой рецепт домашнего мороженого для всей семьи — получится с первого раза Читать дальше 30 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше