Сериалы НТВ с рейтингом 8.0 и выше: без «Невского», «Шефа» и «Глухаря»

За последние годы на НТВ появилось очень много крутых детективных проектов. У некоторых из них уже по 8-10 сезонов. Наиболее популярными являются сериалы «Невский», «Шеф», «Глухарь». Однако вы могли пропустить несколько проектов, а зря.

«Карпов», рейтинг по «Кинопоиску» 8,4

Актер Владислав Котлярский снялся в спин-оффе популярного «Глухаря». В сериале всего 3 сезона и созданы они на одном дыхании.

По сюжету, после выхода из психиатрической лечебницы Стас Карпов осознает, что лишился всего, к чему стремился долгие годы. В прошлом остались богатство, статус и влияние.

Теперь бывший сотрудник правоохранительных органов стал персоной нон грата, ему закрыт путь в полицию, даже на самые незначительные должности. В поисках средств к существованию Карпов устраивается сторожем на склад, а потом натыкается на объявление о денежном вознаграждении за поимку преступника и вспоминает, что знаком с ним по прежним делам, и осознает, что способен его найти. В общем увлекательные остросюжетные события только начинаются на этом.

«Аутсайдер», рейтинг по «Кинопоиску» 7,7

Сериал «Аутсайдер» заслуживает особого внимания. История выстроена сдержанно и честно, а главный герой не укладывается в привычные штампы.

Речь о подполковнике Яне Озерском. Мужчину обвинили в убийстве и арестовали, но суд его оправдал: адвокат, позиция Яна и мелкие несостыковки помогли герою. Теперь Озерский стремится отомстить и заняться прежней работой, но его не принимают, место занято. Теперь герой займется работой в «бумажном отделе».

В сериале играют Сергей Жарков, Юрий Батурин, Наталья Свешникова, Николай Шрайбер, Евгений Сидихин.

Этот проект придется по душе поклонникам детективов, а фанатов «Первого отдела» ждет особый сюрприз. Роль Озерского исполняет Сергей Жарков, сыгравший роль Михаила Шибанова.

«Лихач», рейтинг по «Кинопоиску» 8,3

Опер на мотоцикле в лице актера Никиты Панфилова играет в легком детективе.

Согласно сюжету, Сергей Сотников является заместителем начальника уголовного розыска в солнечном Сочи. В городе его знают под прозвищем Лихач, полученным им за страсть к скоростной и рискованной езде. Ему давно пророчили должность начальника уголовного розыска, а то и начальника всей полиции, но кабинетная работа не привлекает его. Он разбирает все преступления: убийств до грабежей и разбойных нападений. Словом, Сочи находится под защитой своего героя.