Меню
Русский English
Отмена
Сериалы новые, а рейтинг уже — космос: эти 3 российских проекта нельзя пропустить — жанры на любой вкус

4 апреля 2026 13:46
Кадр из сериала «Менталистка»

Что вышло в 2026 году и уже рейтинги радуют? 

2026 год только начался, однако премьер уже немало и многие они просто невероятные, что доказывают рейтинги. Мы предлагаем вам три российских проекта, совершенно разных по жанру, которые вышли недавно, однако уже собрали немало отличных отзывов зрителей, что сказалось на рейтингах.

«Менталистка», рейтинг на «Кинопоиске» — 7,2

Это детектив с элементами фэнтези. Главная героиня — психолог Полина Михайлова. Она видит прошлое предметов и людей при прикосновении. Полина работает в полиции, но о её даре знают не все. Её цель — найти пропавшую сестру. Напарник — скептик Игорь Ветров. Сначала он не верит, но затем признаёт, что её способности помогают в расследованиях. В ролях: Александра Никифорова, Макар Запорожский, Никита Мареев, Максим Дромашко, Лариса Капустина и другие.

«Мистер Ноготь», рейтинг на Кинопоиске — 7,9

Комедия про Семагу, которого играет Александр Робак. Раньше он расписывал матрёшек и любил дерево и ручной труд. После потери работы жена стала главным кормильцем семьи. Семага открывает маникюрный кабинет. Работа с клиентками меняет его взгляд на жизнь. В ролях: Александр Робак, Анастасия Панина, Ангелина Пахомова, Алексей Корсуков, Василий Туркин и другие.

«Князь Андрей», рейтинг на Кинопоиске — 8,6

Это байопик о князе Андрее, сыне Юрия Долгорукого и внуке Владимира Мономаха. Он возвращается из Византии и хочет править на Суздальской земле. Юрий Долгорукий не готов отдать власть. Андрей объявляет о своей самостоятельности. Из Византии приглашают зодчих. В княжестве строят белокаменные храмы и крепости. Православие и торговля растут. Но у власти появляются враги и интриги. Сериал был показан совсем недавно, и у многих вызвал восторг:

«Фильм очень понравился! Актеры замечательно сыграли. Князь Андрей настолько сильно впечатлил, что хочется поскорее снова вернуться в Боголюбово и Владимир»

«Фильм получился -во всех смыслах. Александр Голубев прекрасно сыграл свою роль. И многие другие актеры тоже. В некоторых сценах слезы были»

Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше