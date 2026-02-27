Меню
Сериалов про маньяков немало, но этот особенный: 8 серий пролетели как одна — красавица Крюкова в необычной роли

Сериалов про маньяков немало, но этот особенный: 8 серий пролетели как одна — красавица Крюкова в необычной роли

27 февраля 2026 14:44
Кадр из сериала «Подражатель»

Проект понравится нестандартным сюжетом. 

Последние годы российские зрители особо «подсели» на различные детективы о серийных маньяках. Довольно много есть интересных проектов, однако у некоторых совершенно однотипный сюжет. Среди новинок последних 5 лет точно можно выделить сериал «Подражатель».

О чем сериал

Российский детективный триллер о розыске в Санкт-Петербурге серийного убийцы, подражающего почерку Анастасии Перевезенцевой, отбывающей двадцатилетний срок. Следователь Иван Орехов вместе с своей ученицей Дарьей привлекают к расследованию саму Перевезенцеву, ведь только она может распознать мотивы нового маньяка.

Почему стоит посмотреть

Прежде всего, ради Евгении Крюковой. Нежная и красивая актриса, которая обычно играет романтичные роли, неожиданно мастерски сумела вжиться в образ убийцы. Конечно, очень застрагивает сюжет, ведь по сути маньяк ищет другого «серийника». Изощренность преступника и идеи Перевезенцевой — они создают такой плотный психологический узел, что хочется заново распутывать его деталь за деталью.

Режиссерская рука Сергея Комарова чувствуется в каждом повороте. Его опыт из «Холодных берегов» — неожиданные повороты сюжета, напряжение расследования и сложные взаимоотношения героев — здесь работают на полную мощность.

Фото: Кадр из сериала «Подражатель»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
