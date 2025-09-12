Премьеры на ТВ, которые вы посмотрите и не пожалеете: один сериал обогнал «Первый отдел» и вырвался в лидеры

Три проекта, которые меняют сентябрьский эфир.

С 15 по 21 сентября федеральные каналы запускают сериалы, которые точно не оставят зрителей равнодушными.

«Россия 1» выпускает долгожданную «Спасскую 5», НТВ возвращает криминальный хит «Стражник 2», а Первый канал показывает прошлогодний проект РЕН ТВ «Зло» под новым названием — «Бой с тенью», сообщает дзен-канал Мир современного кино.

Среди премьер есть рекордсмен, который оставил «Первый отдел» позади, но подробности об этом — чуть ниже.

«Спасская 5»

15 сентября на «России 1» выходит пятый сезон детективной драмы Александра Черняева.

Следователь Анна Спасская (Карина Андоленко) возвращается к работе, сталкивается с серией жестоких убийств и вынуждена противостоять старому врагу: бывшему начальнику убойного отдела Емельянову (Александр Макогон), которого все считали погибшим.

Этот сезон уже вошёл в историю канала: «Спасская» выходит без перерыва десять недель подряд — на две недели дольше, чем прежний рекордсмен «Первый отдел».

«Стражник 2»

С 15 сентября на НТВ стартует продолжение криминального боевика. Михаил Царев (Макар Запорожский) возвращается в родной Дольск, где похищют его брата Эдика.

Семья втянута в борьбу за наследство ювелирной империи, и ставки становятся смертельно высокими.

Важное изменение — смена актрисы: роль Юлии Борисоглебской теперь исполняет Ирина Туманцева.

«Бой с тенью»

С 15 сентября Первый канал показывает прошлогодний проект РЕН ТВ «Зло» в постановке Алексея Мурадова, теперь под новым названием — «Бой с тенью».

В актёрском составе: Даниил Страхов, Александр Устюгов, Павел Трубинер, Андрей Чернышов, Евгений Миллер, Любовь Толкалина.

История рассказывает о противостоянии следствия с невидимой угрозой, которая разрушает привычный порядок вещей.

Сериал Канал Дата старта Кол-во серий Спасская 5 Россия 1 15 сентября 16 Стражник 2 НТВ 15 сентября 16 Бой с тенью Первый канал 15 сентября 12

Также прочитайте: Думали, угадаете убийцу за 5 минут? Вот 3 детективных сериала, которые делают это невозможным