Сериал-загадка: эта новая спортивная драма переполошила зрителей — OKKO снова на коне

6 марта на OKKO состоялась премьера долгожданной для многих спортивной драмы «На льду», рассказывающая о жестоком закулисье спорта. Хотя была показана только одна серия, а продолжение стартует 13 марта, зрители активно обсуждают новый сериал. Прежде всего, напомню сюжет.
Новый сериал рассказывает о Ксюше Назаровой (Ангелина Пахомова). Она — фигуристка с расшатанной психикой, которая возвращается в Россию после лечения в американской клинике. Там ей помогали из‑за тяжелого ПТСР. Ксюша страдает паническими атаками и провалами в памяти, но стремится вернуться в место, где все началось.
Психолог предупреждал, что это может ее сломать, но она все равно устраивается тренером в школу фигурного катания Алевтины Вельковской (Виктория Толстоганова) и работает с младшей группой. Постепенно ей начинают приходить смутные воспоминания о страшной смерти напарника Алексея (Антон Рогачев) в какой‑то гостинице, где она тоже была.
Зрители признают, что сюжет весьма захватывающий, однако сериал довольно непростой для восприятия. Поклонники уверены, что в плохом настроении его смотреть не стоит. Также зрители отмечают, что закулисье спорта показано очень жестоким. Им сложно поверить, что все так и есть. Хороших героев в сериале практически нет, у каждого есть темные тайны прошлого. Первые отзывы показывают, насколько сериал переполошил зрителей:
«Вместо вылизанной картинки — нуарный мрак»
«Понятно,что женский коллектив — это змеиный клубок»
«Надо было насторожиться в самом начале, когда появился ценз 18+»
«Ангелина Пахомова очень круто играет свою роль. Ее Ксения – это настоящий комок нервов, амбиций и целеустремленности. Но вместе с тем она ранимая, нежная и ей точно не помешает помощь. Мне героиня очень симпатична и я буду держать за нее кулаки в том расследовании, которое она ведет. Распутать все это будет ой как непросто. Также отмечу Викторию Толстоганову в роли Алевтины, старшего тренера и своеобразной Снежной королевы. Такого врага никому не пожелаешь»